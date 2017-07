Schrecklicher Unfall am Ettaler Berg: Krankenschwester stirbt

Auf Motorrad unterwegs

Zu einem schweren Unfall ist es Montagnachmittag am Ettaler Berg gekommen. Eine Krankenschwester geriet mit ihrem Motorrad in den Gegenverkehr. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.