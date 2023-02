Tödlicher Unfall auf B2: Auto kommt von Straße ab und wird an Böschung plattgedrückt

Von: Thomas Eldersch

In diesem Auto saßen drei Frauen. Zwei wurden schwer verletzt. Für eine kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5 / Oßwald

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Freitagmittag auf der B2 in Mittelfranken. Eine Frau kam mit ihrem Audi von der Straße ab und landete in der Böschung.

Georgensgmünd – Auf der B2 in der Nähe der mittelfränkischen Stadt Roth ereignete sich am Freitagmittag auf der B2 ein schwerer Unfall. Ein Auto kam von der Straße ab und landete in der Böschung. Dabei wurde es so stark verformt, dass sich die Insassen schwere Verletzungen zuzogen. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Unfall auf der B2: Auto rutscht in Böschung und wird plattgedrückt

In der Nähe der Gemeinde Georgensgmünd kam es gegen 12 Uhr mittags zu dem folgenschweren Unfall auf der B2. Ein Audi A3 war laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Richtung Weißenburg unterwegs. Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die 28-jährige Fahrerin wohl die Bundesstraße an der Anschlussstelle Wernsbach verlassen wollte. Im Bereich der Abfahrt kam die Frau samt Wagen jedoch aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte im Anschluss gegen die gegenüberliegende Böschung.

Die Wucht des Aufpralls muss so heftig gewesen sein, dass der Audi geradezu plattgedrückt wurde. Bei der schweren Kollision wurden sowohl die 28-jährige Fahrerin sowie die 20-jährige Mitfahrerin auf der Rücksitzbank schwer verletzt. Für die 60-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die beiden verletzten Frauen wurden derweil zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Polizei und Sachverständiger müssen Unfallhergang klären

Die Untersuchung des Unfalls übernahm die Verkehrspolizei Feucht. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Kiliansdorf und Roth sperrten die Anschlussstelle Wernsbach sowie die Einsatzstelle ab.

