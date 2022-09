Tragischer Unfall in Oberbayern: Mutter stirbt - zwei Söhne (5/9) schwer verletzt

Von: Franziska Konrad

Bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lkw ist eine Frau in Oberbayern tödlich verunglückt. Ihre beiden Söhne wurden schwer verletzt. © Schmelzer/vifogra/dpa

Auf der B16 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen krachte am Freitag ein Auto mit einem Lkw zusammen. Die Pkw-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Ihre Kinder wurden schwer verletzt.

Weichering - Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Freitag, 9. September, auf der B 16: Ein Pkw krachte frontal in einen Sattelzug. Die Autofahrerin starb noch am Unfallort. Ihre zwei Söhne wurden schwer verletzt.

Tödlicher Unfall auf B16: Auto kracht mit Lkw zusammen

Laut Polizeibericht war die 40-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der B16 Höhe der Gemeinde Weichering (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs. Mit in dem Skoda Octavia saßen ihre beiden Söhne, 5 und 9 Jahre alt.

Plötzlich geriet das Auto - aus noch nicht geklärter Ursache - bei nahezu gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Pkw frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug. Das berichtet die Verkehrspolizei Ingolstadt.

Schwerer Unfall in Bayern: Mutter verunglückt tödlich - Rettungshubschrauber im Einsatz

Noch an der Unfallstelle erlag die Mutter laut Polizei ihren schweren Verletzungen. Der auf dem Beifahrersitz mitfahrende 9-Jährige und sein hinten sitzender Bruder wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die Buben in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer (47) blieb unverletzt, musste aber vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, das durch einen Gutachter erstellt wird.

Auf Höhe der Unglücksstelle musste die B 16 bis etwa 22 Uhr total gesperrt werden. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen bei der Verkehrssicherung, Bergung und Reinigung der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Lkw musste, wie auch der total beschädigte Pkw, abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 65.000 Euro.

