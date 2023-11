Tödlicher Unfall bei Waldkraiburg: Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Von: Anna Kirschner

Tödlicher Unfall bei Waldkraiburg: Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle © Winfried Eß

Nach ihrem Zusammenstoß wurden ein Auto und ein Motorrad in ein Feld geschleudert. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Jettenbach – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (5. November) auf der MÜ19 nahe der Abzweigung Hausing im Landkreis Mühldorf. Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Mühldorf wurde dabei tödlich verletzt.

Laut Polizei war der junge Mann auf der MÜ19 von Jettenbach in Richtung St. Erasmus unterwegs, als ein 64-jähriger Autofahrer in die Straße einbog. Der Fahrer des Opel Zaphira übersah dabei den von rechts kommenden Motorradfahrer. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Beide Unfallbeteiligten stammen aus dem Landkreis Mühldorf.

Tödlicher Unfall bei Jettenbach im Landkreis Mühldorf am Inn

Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Feld, wo sie schließlich zum Stillstand kamen. Die Feuerwehren aus St. Erasmus und Jettenbach, die Kreisbrandinspektion Mühldorf, das Bayerische Rote Kreuz mit Notarzt und Einsatzleiter Rettungsdienst, sowie die Polizei aus Waldkraiburg waren im Einsatz.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen, um ein unfallanalytisches und technisches Gutachten zu erstellen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Polizei Waldkraiburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft.