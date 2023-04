Tödlicher Unfall in Bayern: BMW kracht in Brücke und verbrennt bis zur Unkenntlichkeit

Ursache unklar

+ © vifogra / Haubner Bei Nürnberg ist ein BMW gegen eine Autobahnunterführung gefahren und verbrannt. Eine Person kam dabei ums Leben. © vifogra / Haubner

Bei Nürnberg ist ein BMW gegen eine Autobahnunterführung gefahren und verbrannt. Eine bisher unbekannte Person verstarb dabei.

Altdorf bei Nürnberg - Aus bisher unbekannter Ursache ist ein BMW im Landkreis Nürnberger Land gegen eine Autobahnunterführung gekracht und geriet in Flammen. Dabei kam eine Person ums Leben, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstagabend, 6. April, mitteilte. Bereits am Nachmittag ging der Notruf bei der Einsatzstelle Mittelfranken ein. Als die Polizei und Feuerwehr bei der Unfallstelle eintrafen, befand sich das Fahrzeug jedoch bereits in Vollbrand.

Der Leichnam der im Wagen sitzenden Person konnte bisher nicht eindeutig identifiziert werden, da er bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. Um die Todesursache eindeutig zu klären, schaltete sich auch die Schwabacher Kriminalpolizei ein. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass der Unfall durch weitere Personen verursacht wurde.

BMW verbrennt bis zur Unendlichkeit – Unfall bei Nürnberg endet tödlich

Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Ob ein Sachschaden an der Autobahnunterführung entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Vor Ort hatten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altdorf, Eismannsberg, Kucha und Rieden den brennenden BMW gelöscht.

