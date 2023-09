Tödlicher Unfall in Bayern: Autofahrer kommt von der Straße ab und kracht in Baum

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Autofahrer ist in Bayern bei einem Unfall in der Nähe von Rosenheim verstorben. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Traurige Nachrichten aus dem Süden Bayerns: Ein 78-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Rosenheim verstorben.

Halfing – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 12. September, gegen 14.10 Uhr im Altlandkreis Wasserburg am Inn. Ein 78-jähriger Mann verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Dabei hat der Mann sein Leben verloren.

Mann stirbt bei Unfall in Bayern – trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfer

Der 78-Jährige war auf der Staatsstraße 2092 in südlicher Fahrtrichtung von Wasserburg in Richtung Halfing unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Wölkham kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte in einen Baum am Straßenrand.

Sofort nach dem Unfall eilten Ersthelfer zur Unfallstelle und begannen mit den ersten Reanimationsmaßnahmen. Trotz ihrer schnellen und engagierten Hilfe konnte das Leben des 78-Jährigen nicht gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Unfallursache noch unklar: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die zuständige Polizeiinspektion Prien am Chiemsee hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und führt die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.