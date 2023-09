Tödlicher Unfall in Regensburg: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Ein Motorradfahrer stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Regensburg. Der tragische Unfall ereignete sich am helllichten Tag.

Regensburg – Ein Motorradfahrer hat sein Leben nach einer Kollision mit einem abbiegenden Auto in Regensburg verloren. Die 30-jährige Autofahrerin bog am Donnerstagmittag mit ihrem Fahrzeug links in die Zufahrt des Universitätsklinikums ein, als sie mit dem entgegenkommenden 59-Jährigen zusammenstieß.

Der Motorradfahrer kollidierte mit einem Auto (Symbolbild). © IMAGO/rolf kremming

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Laut Polizeiangaben zog sich der Motorradfahrer bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. (adda/dpa)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.