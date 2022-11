Tödlicher Unfall in Oberbayern: Frau (35) prallt gegen Baum und stirbt

Ein schwerer Unfall beschäftigt die Polizei Waldkraiburg. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Montagabend in Haag ein Leben. Eine 35-Jährige kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Haag – Das Unglück ereignete sich im Landkreis Mühldorf am Inn in Oberbayern. Am Montagabend (31. Oktober) beschleunigte eine 35-Jährige plötzlich ihr Auto, welches sie zuvor in der Münchner Straße in Haag geparkt hatte. Dabei achtete sie laut Polizei nicht auf den kreuzenden, vorfahrtsberechtigten Verkehr. Es kam zur Streifkollision mit einem anderen Pkw. Ob der Autofahrer des Pkw anhielt, lässt sich durch den Polizeibericht nicht erschließen. Der Zusammenstoß scheint jedoch noch nicht zu dem folgenschweren Unfall geführt zu haben, der kurz darauf folgte und welchen die Frau nicht überlegt.

Unfall in Oberbayern: Frau kommt von Fahrbahn ab und stirbt – Ursache unklar

Zunächst fuhr die 35-Jährige weiter. In der Schäfflerstraße kam die Autofahrerin dann aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Beifahrer der 35-Jährigen verließ leicht verletzt selbstständig das Auto, die Autofahrerin erlag noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Jede Hilfe für sie kam zu spät.

Beamte der Polizeiinspektion Waldkraiburg nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion zum Unfallhergang und zur möglichen Ursache dauern an.

