Von: Elisa Buhrke

Im Landkreis Eichstätt ist ein Rentnerpaar mit ihrem Audi gegen einen Baum gekracht. Beide starben noch an der Unfallstelle. © vifogra / Goppelt

Ein älteres Paar ist in Oberbayern mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Es starb noch an der Unfallstelle.

Beilngries - Ein tragischer Verkehrsunfall hat im oberbayerischen Landkreis Eichstätt zwei Senioren das Leben gekostet. Ein 79-jähriger Mann verlor am Samstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies geschah in einer Linkskurve auf der Strecke zwischen Schelldorf und Stammham, so ein Sprecher der Polizei.

Rentnerpaar rast in Oberbayern mit Audi gegen Baum und stirbt

Das Fahrzeug prallte mit Wucht gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei drehte es sich um 180 Grad. Der Fahrer und seine 75-jährige Begleiterin wurden aus dem Auto geschleudert. Beide erlagen noch am Ort des Geschehens ihren Verletzungen. Nach ersten Untersuchungen der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls gewesen sein. (elb/dpa)

