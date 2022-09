Wanderer lehnt sich an Felsen, dieser gibt nach – Mann stürzt vor Augen der Freundin in den Tod

Ein tödliches Bergunglück ereignete sich am Sonntag am Mannlgrat. Ein 35-Jähriger stürzte 100 Meter in den Tod, seine Freundin musste alles mit ansehen.

Hoher Göll/Mannlgrad - Ein 35-Jähriger aus Sonthofen war mit seiner Freundin am Sonntag (4. September) auf dem Hohen Göll am Mannlgrat (Landkreis Berchtesgadener Land) wandern. Gegen 14 Uhr beschlossen die beiden, umzudrehen, und nicht weiter Richtung Schustersteig zu marschieren. Laut der Polizei Oberbayern Süd lehnte sich der 35-Jährige nach einer Engstelle an einen circa zwei Meter hohen Felsen, um auf seine Freundin zu warten.

Tödliches Bergunglück in Bayern: Fels kippt samt Wanderer in den Abgrund

„Daraufhin kippte der Fels samt dem Begleiter in Richtung Abgrund und stürzte circa 100 Meter in die Tiefe“, teilt die Polizei am Sonntagabend mit. Der Mann sei sofort tot gewesen. Seine Freundin musste alles mitansehen, sie verständigte sofort die Bergrettung.

Über die Integrierte Leitstelle wurde umgehend der Rettungshelikopter Christoph 14 sowie der Polizeihelikopter Edelweiß zur Absturzstelle beordert. Der Notarzt konnte dem 35-Jährigen nicht mehr helfen, er erlag unmittelbar seinen schweren Verletzungen. Seine Begleiterin wurde vom Rettungshubschrauber ausgeflogen und durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht Berchtesgaden betreut. Ein Polizeibergführer übernahm im Anschluss die Unfallaufnahme. (tkip)