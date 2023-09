18 Euro für XXL-Fang bei Edeka in Bayern: Kunde schockt mit Preis – „Das ist der Jackpot“

Von: Armin T. Linder

So viele Lebensmittel für 18 Euro? Ein Edeka-Schnäppchen, das ein Kunde aus Bayern stolz präsentiert, sorgt für viel Bewunderung.

Pfaffenhofen an der Ilm – Ein beeindruckendes Foto seines Edeka-Schnäppchens für seinen Angaben zufolge insgesamt 18 Euro hat ein Kunde namens Wolfgang L. bei Facebook gepostet. Rund 500 Nutzer haben reagiert, die meisten davon per Daumen hoch oder mit einem staunenden Emoji, dazu Dutzende kommentiert. Auf dem Bild zu sehen: stapelweise Mischstreichfett mit Butter, dazu Kräuterbutter, Gnocchi, Ofenkäse, Skyr, Grillknödel, Brokkoli, Salat, Obst, Gemüse und vieles mehr. Oder wie es eine Nutzerin ausdrückt. „Das reicht ja für mindestens eine Woche.“ Ach, sehen Sie selbst:

18 Euro hat ein Edeka-Kunde nach eigenen Angaben für diesen „Too good to go“-Einkauf gezahlt. © Facebook

Edeka-Kunde wird für „Too good to go“-Schnäppchen bewundert

Der Knackpunkt: Es handelt sich natürlich nicht um einen regulären Einkauf. Er hat das Foto in einer „Too good to go“-Gruppe gepostet. Es stammt aus einer „Überraschungstüte“, wie es auf den Belegen heißt, die er tz.de zeigt. Die Edeka-Filiale liegt im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern). Wolfgang L. habe sich von den Tüten gleich vier gekauft für die ganze Woche, „ich muss schauen, wie ich über die Runden komme“. Dass all die Ware drin war, ist natürlich nicht bestätigt, es besteht aber auch kein Anlass, an seinen Angaben zu zweifeln.

Der Preis pro Tüte lag demnach bei 4,50 Euro, macht bei vier Stück zusammen 18 Euro für eine ganze Menge Lebensmittel, „wahnsinnig viel“, wie der Edeka-Kunde erklärt. Die aber dann auch schnell wegmussten. „MHD am selben Tag abgelaufen oder noch 1-2 Tage haltbar.“ Die anderen Nutzer bewundern sein Schnäppchen. „Das ist der Jackpot“, „Wahnsinn. Da kann man viel mit machen“, „Cool, hat sich da gelohnt“ und „Super!!! Tolle Ausbeute“, schreiben sie. Andere Userinnen meinen: „Cool, was ihr da so bekommt. Hier in Neumünster gibt es fast nichts, leider“ und „Wow super, bei uns in der Gegend bekommt man nicht viel“.

Andere Edeka-Tüte zeigt Kontrast: „Traurigste, die ich je geholt habe“

Tatsächlich ist auch immer etwas Glückssache bei solchen Tüten mit dabei. Sogar bei derselben Supermarkt-Kette. Das zeigt ein anderes Foto aus derselben Facebook-Gruppe. „Edeka, 3 Euro ... joa die traurigste Tüte, die ich je geholt habe“, schreibt die Kundin dazu. Drin waren wohl Brot, Zitronen und ein Schokoriegel – was hinten aussieht wie die Wurst, ist lediglich der Plastikbeutel.

Nicht so viel Glück hatte diese Edeka-Kundin. Nicht täuschen lassen: Das im Hintergrund ist die Tüte. © Facebook

Eine Nutzerin rät daraufhin: „Sorry, aber der Spruch muss sein ... Gibt dir das Leben Zitronen, mach Limonade daraus.“ Was in so einer Tüte drin ist, weiß man vorher nicht – doch oft ist sie eine gute Option für Menschen, die sparen wollen oder müssen. Im ganz anderen Preisbereich: die Mystery-Palette bei MediaMarkt für 5999 Euro. (lin)