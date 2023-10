Top-10-Ranking: Die reichsten Menschen aus Bayern im Jahr 2023 – Wechsel an der Spitze

Von: Manuel Rank

Jedes Jahr veröffentlicht das Manager Magazin eine Liste mit den 500 reichsten Deutschen. Auch Menschen, die in Bayern leben, oder mit Firmensitz im Freistaat schaffen es in das Ranking.

München – Anfang Oktober hat das Manager Magazin eine Liste mit den 500 reichsten Deutschen im Jahr 2023 veröffentlicht. Schätzungen des Magazins zufolge gibt es inzwischen 226 Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland – 14 mehr als im vergangenen Jahr. Das sei ein Rekordwert, seit die Liste 2001 erstmals erhoben wurde, so das Manager Magazin. Erfasst werden in dem Ranking Individuen oder Großfamilien, die ein entsprechendes Vermögen gemeinsam besitzen.

Wie die Liste der 500 reichsten Deutschen entsteht Alle Vermögensangaben sind Schätzungen. „Bewertungsgrundlage sind Recherchen in Archiven und Registern sowie bei Vermögensverwaltern, Anwälten, Bankern und Vertreterinnen und Vertretern der Rangliste selbst.“ Als Vermögen gelten beispielsweise Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Aktien und Kunstobjekte. Quelle: Rangliste 2023, Manager Magazin.

Auch im Freistaat leben viele reiche Deutsche oder haben dort ihren Firmensitz. Wir stellen auch im Ranking die Top 10 der reichsten Menschen aus Bayern vor.

Platz 1 – Susanne Klatten und Stefan Quandt

Die BMW-Geschwister gehören zu den reichsten Deutschen. 2023 schaffen sie es sogar auf den ersten Platz, und überholten damit Lidl- und Kaufland-Gründer Dieter Schwarz aus Heilbronn.

Vermögen : 40,5 Milliarden Euro

: 40,5 Milliarden Euro Veränderung zum Vorjahr : 7,2 Milliarden Euro mehr

: 7,2 Milliarden Euro mehr Branche : Auto und Beteiligungen

: Auto und Beteiligungen Firmen: BMW (München), Altana (Wesel), Delton (Bad Homburg), SGL Carbon (Wiesbaden)

Platz 2 – Andreas und Thomas Strüngmann

Den zweiten Platz teilen sich die Zwillinge Andreas und Thomas Strüngmann.

Vermögen : jeweils 13 Milliarden Euro (insgesamt 26,0 Mrd. €). Damit landen die Brüder auch auf Platz 13 des deutschlandweiten Rankings.

: jeweils 13 Milliarden Euro (insgesamt 26,0 Mrd. €). Damit landen die Brüder auch auf Platz 13 des deutschlandweiten Rankings. Veränderung zum Vorjahr : jeweils 1,8 Milliarden Euro weniger (insgesamt 3,6 Mrd. €)

: jeweils 1,8 Milliarden Euro weniger (insgesamt 3,6 Mrd. €) Branche : Biotech und Beteiligungen

: Biotech und Beteiligungen Firmen: vormals Hexal, Athos Service, Santo-Holding (alle Holzkirchen), Biontech (Mainz)

Platz 3 – Familie Knauf

Vermögen : 11,5 Milliarden Euro. Damit landet Familie Knauf auf Platz 16 der reichsten Deutschen.

: 11,5 Milliarden Euro. Damit landet Familie Knauf auf Platz 16 der reichsten Deutschen. Veränderung zum Vorjahr : eine Milliarde Euro mehr

: eine Milliarde Euro mehr Branche : Bauzulieferer

: Bauzulieferer Firma: Knauf Gips (Ipshofen)

Platz 4 – Martin Klenk, Bastian Nominacher und Alexander Rinke

Vermögen : 7,7 Milliarden Euro. Mit diesem Vermögen liegen die drei Software-Unternehmer deutschlandweit auf Platz 24.

: 7,7 Milliarden Euro. Mit diesem Vermögen liegen die drei Software-Unternehmer deutschlandweit auf Platz 24. Veränderung zum Vorjahr : 2,2 Milliarden Euro mehr

: 2,2 Milliarden Euro mehr Branche : Software

: Software Firma: Celonis (München)

Platz 5 – Familie von Siemens

Vermögen : 7,5 Milliarden Euro. Damit schafft es die Familie von Siemens auf den 26. Platz im Deutschland-Ranking.

: 7,5 Milliarden Euro. Damit schafft es die Familie von Siemens auf den 26. Platz im Deutschland-Ranking. Veränderung zum Vorjahr : 1,7 Milliarden Euro mehr

: 1,7 Milliarden Euro mehr Branche : Industrie

: Industrie Firma: Siemens (München), Großfamilie

Platz 6 – Julia Thiele-Schürhoff und Nadia Thiele

Vermögen : 6,2 Milliarden Euro

: 6,2 Milliarden Euro Veränderung zum Vorjahr : 0,7 Milliarden Euro mehr

: 0,7 Milliarden Euro mehr Branche : Brems- und Bahntechnik

: Brems- und Bahntechnik Firmen: Knorr-Bremse (München), Vossloh (Werdohl)

Platz 7 – Erben August von Finck

Vermögen : 5,8 Milliarden Euro. Die Erben August von Finck schaffen es mit diesem Vermögen auf Platz 34 der reichsten Deutschen 2023.

: 5,8 Milliarden Euro. Die Erben August von Finck schaffen es mit diesem Vermögen auf Platz 34 der reichsten Deutschen 2023. Keine Veränderung zum Vorjahr

Branche : Beteiligungen, Immobilien und Grundbesitz

: Beteiligungen, Immobilien und Grundbesitz Firmen: vormals Merck Fink & Co., Custodia, Löwenbräu, alle München; Degussa Goldhandel, Frankfurt; SGS, Mövenpick, Clair, alle Schweiz

Platz 8 – Christian und Georg Haub

Vermögen : 4,7 Milliarden Euro (Platz 43 deutschlandweit)

: 4,7 Milliarden Euro (Platz 43 deutschlandweit) Keine Veränderung zum Vorjahr

Branche : Einzelhandel und Beteiligungen

: Einzelhandel und Beteiligungen Firmen: Tengelmann Twenty-One (München), Kik (Bönen), Obi (Wermelskirchen)

Platz 9 – Henrich Blase, Exkhard Juls und Georg Heusgen

Vermögen : 4,5 Milliarden Euro. Damit gehören die drei Unternehmer zu den 50 reichsten Deutschen und landen in dem Ranking auf Platz 44 – zusammen mit vier anderen Familien/Personen.

: 4,5 Milliarden Euro. Damit gehören die drei Unternehmer zu den 50 reichsten Deutschen und landen in dem Ranking auf Platz 44 – zusammen mit vier anderen Familien/Personen. Veränderung im Vergleich zum Vorjahr : 3,5 Milliarden Euro mehr

: 3,5 Milliarden Euro mehr Branche : Internet

: Internet Firma: Check24 (München)

Platz 10 – Marc, Alexander und Oliver Samwer

Vermögen : vier Milliarden Euro. Damit teilen sich die drei Samwer-Brüder mit fünf Familien oder Personen den Platz 53 der reichsten Deutschen.

: vier Milliarden Euro. Damit teilen sich die drei Samwer-Brüder mit fünf Familien oder Personen den Platz 53 der reichsten Deutschen. Veränderung zum Vorjahr : 1,8 Millarden Euro mehr

: 1,8 Millarden Euro mehr Branche : Internet, Beteiligungen und Immobilien

: Internet, Beteiligungen und Immobilien Firmen: Rocket Internet (Berlin), Zerena (Oberhaching), Arvantis (München), Familienstiftung

