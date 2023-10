BMW-Fahrer überholt Lastwagen-Kolonne – und kracht in Gegenverkehr: 16-Jähriger tot

Von: Felix Herz

Im südlichen Mittelfranken wollte am Dienstagmorgen ein BMW-Fahrer mehrere Lkw überholen. Dabei ist er jedoch in den Gegenverkehr gekracht.

Gunzenhausen – Ein tödlicher Zusammenstoß hat sich am Dienstagmorgen, 17. Oktober, auf einer Bundesstraße im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ereignet. Ein junger Motorradfahrer wurde dabei frontal von einem Pkw getroffen und verlor sein Leben. Der 19-jährige Autofahrer hatte zuvor bei Westheim einen Lkw überholt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Aus noch ungeklärten Umständen hat er dabei den 16-jährigen Kradfahrer in der Gegenfahrbahn übersehen.

Tödlicher Unfall in Mittelfranken: BMW überholt Lkw-Kolonne – und kracht in den Gegenverkehr

Infolge des verheerenden Aufpralls wurde der Jugendliche zu Boden geschleudert. Darüber hinaus brachen in beiden Fahrzeugen Brände aus. Der 16-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

16-Jähriger tot – 19-jähriger BMW-Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon

Der 19-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Ein Sachverständiger wurde beigezogen, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. (fhz)

