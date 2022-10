Tod der 23-jährigen Hanna: Soko ermittelt auf Hochtouren – „Mehrere Hundert Gigabyte“ Aufnahmen

Von: Felix Herz

Hanna wurde nach einem Clubbesuch in Aschau Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Soko „Club“ ermittelt weiter auf Hochtouren und sichtet Beweismaterial.

Aschau – Am Sonntag, 2. Oktober, hatte die 23-jährige Hanna den Musik-Club „Eiskeller“ in Aschau, Landkreis Rosenheim, gegen 2.30 Uhr verlassen – und verschwand. Am Montag, 3. Oktober, fand dann ein Spaziergänger die Leiche der jungen Frau im Fluss Prien. Binnen kurzer Zeit ergab die Obduktion, dass sie Opfer von Gewalteinwirkungen wurde. Eine Woche später, am Montag, 10. Oktober, schreibt die Polizei von einem Tötungsdelikt. Die Ermittlungen in dem Mordfall laufen auf Hochtouren.

Mord an 23-jähriger Hanna: Soko „Club“ sichtet Videomaterial

Während die Familie um die geliebte 23-jährige Hanna trauert, vermeldete die Polizei kleinere Ermittlungserfolge: An und im Fluss Prien wurden eine Jacke und eine Handtasche gefunden – sie konnten nun der 23-Jährigen „eindeutig zugeordnet“ werden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Im Rahmen dessen bedankten sich die Beamten bei den Einsatzkräften der Bergwacht, die bei der Suche maßgeblich unterstützen konnten. Auch der bekannte Profiler Alexander Horn wurde inzwischen hinzugezogen, um bei den Ermittlungen zu helfen.

Die Prien selbst sowie das umliegende Gelände werden intensiv von der Polizei abgesucht. © Peter Kneffel/dpa

Die umfassenden Ermittlungen der eingerichteten Sonderkommission „Club“ dauern an und umfassen laut Polizei das Sichten von Beweismaterial, das Vernehmen von Zeugen und das weitere Absuchen relevanter Örtlichkeiten. Die Auswertung des Foto- und Videomaterials steht derzeit im Vordergrund: „Mehrere Hundert Gigabyte an Kameraaufnahmen aus dem Musikclub und anderen Quellen kamen hier bereits zusammen“, berichtet die Polizei.

Intensive Ermittlungen im Mordfall: Polizei baut Infomobil am Rathaus auf

Neben Foto- und Videomaterial gingen auch rund 120 Hinweise über das speziell eingerichtete Telefon bei der Soko „Club“ ein. Die dazu veröffentlichte Sonderrufnummer werde nun abgeschaltet, teilte die Polizei mit – Zeugen können sich aber weiterhin unter der Telefonnummer (08 03)12000 „rund um die Uhr bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden“.

Bis Donnerstag, 13. Oktober, wird die Polizei auch vor dem Rathaus ansprechbar sein. Von 9 Uhr bis 16.30 Uhr stehen die Beamten mit einem Infomobil am Rathaus in der Kampenwandstraße in Aschau im Chiemgau für Fragen und Hinweise der Bevölkerung zur Verfügung. (fhz)

