Tote Schwimmerin in See gefunden: Polizei veröffentlicht detaillierte Beschreibung – und bittet um Hinweise

Von: Felix Herz

Teilen

In einem See im Landkreis Traunstein wurde der Leichnam einer bislang unbekannten Frau gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Michael Eichhammer / IMAGO

Am Wössner See wurde eine unbekannte Schwimmerin tot aufgefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unterwössen – Am Wössner See in Unterwössen, Landkreis Traunstein, wurde am Freitag, 25. August 2023, eine bislang unbekannte Schwimmerin tot aufgefunden. Die leblose Frau wurde gegen 11:00 Uhr im Bereich des Schilfgürtels am nördlichen Ufer des Sees entdeckt. Die Polizeiinspektion Grassau und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein haben die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei findet tote Schwimmerin in bayerischem See – Identität bislang unbekannt

Die Todesursache ist derzeit noch unklar, eine Obduktion wird Anfang nächster Woche am Institut für Rechtsmedizin in München erwartet. Äußere Verletzungen wurden bei der Leichenschau nicht festgestellt und es gibt bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird vermutet, dass die Frau bereits am Vortag, den 24. August 2023, verstorben sein könnte.

Da die Polizei bisher nicht weiß, um wen es sich bei der Verstorbenen handelt, veröffentlichten die Beamten eine detaillierte Beschreibung der Frau, in der Hoffnung, dass sich jemand aus der Bevölkerung meldet, der sie eventuell kannte.

Die Verstorbene wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, etwa 40-50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und 60 kg schwer.

Sie hatte eine schlanke bzw. athletische Figur, blonde schulterlange Haare und eine gepflegte Erscheinung.

Auffällig sind ein Permanentliner (Lidschatten) und pink manikürte Fußnägel.

Zudem hatte sie eine etwa 1 € große Hautverpflanzung am linken Handteller, oberhalb des Knöchels des Zeigefingers.

Sie trug eine schwarze Neoprenshorts der Marke Waterproof Schweden und einen schwarzen Neoprenbadeanzug mit weißen, grünen und türkisen Einnähungen der Marke Lentiggini.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei bittet um Hinweise rund um verstorbene Schwimmerin

Die Kriminalpolizei Traunstein bittet um Hinweise zur Identität der Verstorbenen und ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 61) 9 87 34 81 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.