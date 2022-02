Tödliches Vergiftungs-Drama bei Party in bayerischem Restaurant: Polizei nennt erste Details

Von: Cornelia Schramm

Nach einem Restaurantbesuch in Weiden ist ein Mann gestorben. Die Altstadt war stundenlang gesperrt. Beamte der Kripo ermitteln und suchen Zeugen. © News5

Ein Mann kroch mit Schaum vor dem Mund Richtung Toilette. Dann starb er grausam an einer Überdosis Ecstasy, andere liegen mit schwerer Vergiftung im Krankenhaus. Eine Sonderkommission der Kripo ermittelt.

Weiden in der Oberpfalz – Nach einem Besuch in einem italienischen Lokal in Weiden ist ein 52-jähriger Mann gestorben. „Nach vorläufigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass in dem Lokal acht Personen ein kontaminiertes Getränk getrunken haben, was zu Vergiftungserscheinungen führte“, sagt Andrea Meier, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Laut bild.de ist bereits klar, was in der riesigen Champagnerflasche war: eine große Menge Ecstasy. So viel, dass die kristalline Partydroge den Champagner pink färbte und dass selbst wenige Schluck aus jener Champagnerflasche tödlich wirkten.

Gegen halb ein Uhr nachts ging der Notruf bei den Rettungskräften ein. „Einige haben am Boden gelegen und ein paar hatten Krampfanfälle, als die Beamten eintrafen“, sagt Meier. Die acht Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser nach Regensburg, Amberg und Tirschenreuth. In einem von ihnen starb 52-Jährige aus dem Kreis Schwandorf, im Laufe der Nacht.

Die Gruppe hatte sich in dem italienischen Restaurant am Unteren Markt eine Magnum-Flasche Champagner geteilt, wie „Der Neue Tag“ berichtet. Parallel soll im Lokal eine Fernsehsendung gelaufen sein, an der ein Mann aus Regensburg teilnahm, den die Stammgäste kannten. Der Zeitung zufolge soll die Flasche korrekt verschlossen gewesen und am Vortag gekauft worden sein.

Weiden: Freundesgruppe trinkt aus Magnum-Flasche - ein Mann stirbt

„Aktuell gibt es keine Hinweise, dass im Lokal absichtlich etwas in die Flasche gefüllt wurde“, sagt Meier. Schon nach den ersten Schlucken aber soll den Gästen, zwischen 33 und 52 Jahre alt, übel geworden sein, so „Der Neue Tag“. Zudem sei das Getränk nicht transparent, sondern verfärbt gewesen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat zur Aufklärung die Sonderkommission „Markt“ gegründet und erhofft sich Hinweise von Zeugen. „Ein Betroffener wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen“, sagt Meier. „Für die anderen besteht keine Lebensgefahr mehr.“

Die Soko wird nun klären müssen, wie die große Menge der Droge in den Champagner kommen konnte. Die Flasche wurde erst am selben Tag von Partygästen gekauft. Die wahrscheinlichste Theorie der Polizei lautet daher: Schmuggler haben die Droge in dem Champagner gelöst, um sie später wieder herauszufiltern und zu verkaufen. (sco)

