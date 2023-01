Fall um toten Jungen aus der Donau weiter ungelöst - Zeugensuche in ganz Deutschland

Von: Katarina Amtmann

Im Mai 2022 wurde eine Kinderleiche aus der Donau in Bayern geborgen. Die Identität des Jungen ist unklar, doch die Polizei sucht weiter - nun in ganz Deutschland.

Ingolstadt - Im Mai hatte ein Kanufahrer eine Kinderleiche in der Donau bei Ingolstadt gefunden. Der Fall gibt auch über ein halbes Jahr später noch viele Rätsel auf.

Kinderleiche in Donau - Ermittler rekonstruieren Gesicht

Denn die Identität des Kindes konnte bisher nicht geklärt werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde das Gesicht des Kindes durch Rechtsmediziner rekonstruiert. „Wissenschaftliche Erkenntnisse lassen fundierte Rückschlüsse, ausgehend von der individuellen Kopfform, auf das tatsächliche Aussehen zu Lebzeiten zu“, hieß es in der Pressemitteilung vom November.

Die Polizei sucht nach Informationen zu dem toten Jungen - jetzt auf Infobildschirmen an Bahnhöfen. © Polizei/privat (Collage: Merkur.de)

Kinderleiche in Donau gefunden - Beschreibung des Jungen

Auch eine Beschreibung lieferten die Ermittler damals mit:

zwischen 3 und 7 Jahre alt

110 cm groß

circa 15kg schwer

blaue Augen

dunkelblonde bis braune Haare

Ungelöster Fall aus Bayern bei „Aktenzeichen XY“ - BKA hilft

Im Dezember war der Fall dann in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ zu sehen, zahlreiche Hinweise hat es danach gegeben. Nun erhalten die Beamten auch Unterstützung vom Bundeskriminalamt (BKA). Ab Donnerstag, 5. Januar, sollen in ganz Deutschland digitale Infobildschirme (wie beispielsweise an Bahnhöfen) für den Fall genutzt werden. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Zudem werden die Medien des BKAs genutzt, um erneut Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Gemeint sind unter anderem die Homepage und die sozialen Medien der Behörde. (kam)

