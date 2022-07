„Tragischer Unfall“: Motorradfahrer krachen frontal ineinander – Beide Biker sterben

Von: Tanja Kipke

Totalschaden: Beide Motorrädern wurden durch den Unfall komplett zerstört. © NEWS5 / Merzbach

Ein schwerer Unfall in Unterfranken forderte am Sonntag zwei Menschenleben. Zwei Motorradfahrer kollidierten in einem dichten Waldgebiet.

Burgreppach – Der Pressesprecher des BRK Haßberge spricht von einem „tragischen Unfall“. Am Sonntagvormittag (31. Juli) verloren zwei Motorradfahrer ihr Leben. Wie die Polizei mitteilt, war eine Gruppe von sieben Bikern von Hohenhausen kommend auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Königsberg in Bayern unterwegs. Dort kam ihnen ein Motorradfahrer auf einer KTM entgegen. Der KTM-Fahrer stieß frontal mit dem vierten Motorrad aus der Gruppe zusammen. Warum, ist noch unklar.

Unfall bei Burgreppach: Zwei Motorradfahrer kollidieren und sterben

„Beide Fahrer wurden durch die Kollision von ihren Maschinen gerissen und kamen einige Meter weiter auf der Straße und in der Böschung zum Liegen“, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß erlitten der 68-jährige Honda-Fahrer aus Coburg und der 51-jährige KTM-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer, verstarben beide Biker noch an der Unfallstelle. Laut Pressesprecher des BRK wurden die Helfer und Biker, die den Unfall miterlebt haben, vom Kriseninterventionsteam betreut, um die „schlimmen Bilder“ verarbeiten zu können.

Kran im Einsatz: Die Bergung des einen Motorrads erforderte spezielle Gerätschaft. © NEWS5 / Merzbach

An beiden Maschinen entstand durch den Zusammenprall ein Totalschaden. Eines der Motorräder musste mittels Kran aus der Böschung geborgen werden, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Ebern übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die durch einen Sachverständigen unterstützt werden. Die Ortsverbindungsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (tkip)