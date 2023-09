„Bestürzt und schockiert“: Gewaltiger Baum fällt um und begräbt Radlerin und Fußgängerin unter sich

Von: Felix Herz

In Würzburg ist eine 20 Meter hohe Buche umgestürzt und auf eine Radfahrerin und eine Fußgängerin gefallen. © NEWS5 / Höfig

Ein schlimmer Unfall hat sich im Ringpark Würzburg ereignet: Eine Radfahrerin wurde von einem umgestürzten Baum schwer verletzt.

Würzburg – Im Würzburger Ringpark wurde eine 59-jährige Radlerin von einem umgekippten Baum getroffen und schwer verletzt. Eine 25-jährige Spaziergängerin zog sich weniger schwere Verletzungen zu.

20 Meter hohe Buche stürzt um – und trifft Radfahrerin und Fußgängerin

Am Montagnachmittag, 18. September, stürzte die hohe Buche auf einen kombinierten Rad- und Fußweg, teilte die Polizei in einer abendlichen Mitteilung mit. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser transportiert. Die Ursache für das Umkippen des etwa 20 Meter hohen Baumes blieb zunächst ungewiss.

Die Radlerin war unter dem Baum eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die Würzburger Polizei untersucht den Unfallhergang in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Auf Anweisung dieser wurde auch ein Baumexperte hinzugezogen, wie berichtet wurde.

„Bestürzt und schockiert“: Gutachter soll Umstürzen der Buche klären

„Wir sind bestürzt und schockiert von diesem Unfall“, äußerte sich Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Die städtischen Bäume und insbesondere die Bäume im Ringpark würden regelmäßig auf ihre Stabilität überprüft. „Letztendlich kann nur ein Gutachter sagen, was der Grund für diesen Unfall ist“, erklärte Bürgermeister Martin Heilig, der sich als Umweltreferent ein Bild von der Situation vor Ort machte.

