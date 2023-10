Tragödie am Watzmann: Bergsteiger stürzt 80 Meter in die Tiefe und stirbt an seinen Kopfverletzungen

Ein 42-jähriger Mann stürzt in der Watzmann-Ostwand tödlich ab. Sein Begleiter kann einen kompletten Seilschaftsabsturz verhindern.

Schönau am Königssee - Ein Ausflug in die Watzmann-Ostwand (Landkreis Berchtesgadener Land) endete am Freitagabend, 6. Oktober, in einer tödlichen Tragödie. Ein 42-jähriger tschechischer Bergsteiger stürzte in der berüchtigten Wand ab und erlag seinen schweren Kopfverletzungen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Die Untersuchungen zum genauen Hergang des Unglücks hat die Polizeiinspektion Berchtesgaden aufgenommen.

Bergsteiger stürzt am Watzmann ab und stirbt

Der Tscheche und sein Begleiter waren am Freitagmorgen in die Wand eingestiegen. Doch ihr Vorhaben geriet ins Stocken, als sie sich in der sogenannten Rampe, auf etwa 1900 Höhenmetern, verirrten. Obwohl sie gesichert waren, hatten sie keine Zwischensicherungen gesetzt. Als sie den richtigen Weg wiederfanden, stürzte der Vorsteiger aus noch ungeklärten Gründen ab. Sein Begleiter reagierte blitzschnell und sicherte das Seil an einem Felskopf, wodurch er einen kompletten Absturz der Seilschaft verhinderte. Doch trotz seiner Bemühungen konnte er den tödlichen Sturz seines Partners, der mindestens 60 bis 80 Meter in steiles Felsgelände fiel, nicht verhindern.

Mit dem letzten Licht des Tages setzte der Begleiter einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Bergwachtmann zur Unfallstelle, musste aber aufgrund der einbrechenden Dunkelheit bald wieder abziehen. Ein nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber aus Österreich übernahm, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen.

Bergung muss auf nächsten Morgen verschoben werden – bei Dunkelheit zu gefährlich

Die Bergung des Verunglückten wurde wegen der Dunkelheit und der damit verbundenen Gefahr für alle Beteiligten verschoben. Der Begleiter wurde ausgeflogen und von einem Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.

Am Samstagmorgen, den 7. Oktober 2023, führten zwei Polizeibergführer und ein Bergwachtmann die Bergung durch. Sie mussten vorsichtig agieren, um keinen Steinschlag auszulösen, da bereits viele andere Bergsteiger in der Ostwand unterwegs waren. Nach der Bergung wurden noch verbliebenes Rettungsmaterial und Eigentum der Bergsteiger geborgen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von einem Polizeibergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durchgeführt.

