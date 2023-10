Schwerer Unfall eines Münchners: Motorradfahrer stirbt nach Sturz

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Nach einem tragischen Motorradunfall in Erharting stirbt ein 56-Jähriger in der Klinik. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Erharting – Am Sonntagnachmittag, 29. Oktober, ereignete sich auf der Landstraße MÜ 33 in Erharting im Landkreis Mühldorf ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und in der folgenden Nacht in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug (Symbolbild). © IMAGO/rolf kremming

Fahrer verlor die Kontrolle: Rettungshubschrauber im Einsatz

Gegen 15.10 Uhr, ereignete sich ein Unfall am Kreisverkehr von Frixing. Ein 56-jähriger Mann aus München lenkte sein Motorrad auf der Landstraße MÜ 33 von Erharting in Richtung Frixing. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Motorradfahrer in der Rechtskurve kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Durch den Sturz erlitt der 56-Jährige schwere Verletzungen und wurde zunächst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Im Laufe der Nacht auf Montag wurde der Schwerverletzte in eine Spezialklinik verlegt, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag und verstarb.

Sein Motorrad wurde total beschädigt, der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Erharting war mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle abzusichern. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Mühldorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Verkehrspolizei München durchgeführt.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!