Quad und Traktor krachen ineinander – Mann verliert sein Leben

Von: Felix Herz

Bei dem Zusammenstoß zwischen der Traktor-Fahrerin und dem Quad-Fahrer kam letzterer ums Leben (Symbolbild). © Andre März / IMAGO

Zwischen einer Traktor-Fahrerin und einem Quad-Fahrer hat es in Bayern einen tödlichen Unfall gegeben. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Ruhmannsfelden – Bei einem Verkehrsunfall in Ruhmannsfelden, Landkreis Regen in Niederbayern, hat ein 56-jähriger Quad-Fahrer sein Leben verloren. Am Dienstagabend, 6. September, berichtet die Polizei von dem tödlichen Unfall, der sich bei Hahnburg, einem Ortsteil von Ruhmannsfelden, ereignete.

Quad-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern fuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Traktorgespanns auf der Kreisstraße 16 von Ruhmannsfelden kommend in Richtung Achslach. Bei Hahnburg wollte sie nach links auf ein angrenzendes Feld abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Quad-Fahrer ebenfalls auf der Kreisstraße 16 in Richtung Achslach. Er wollte das landwirtschaftliche Gespann der 19-Jährigen überholen – dann kam es zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Tödlicher Unfall in Bayern: Polizei ermittelt

Die 19-jährige Traktorfahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock, blieb aber körperlich unversehrt. Nach dem Unfall wurden die Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutacher herangezogen, der bei der Klärung des genauen Unfallhergangs unterstützen wird.

Am Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, so die Polizei – der Traktor trug nur geringfügige Schäden davon. Die Feuerwehren Ruhmannsfelden und Gotteszell übernahmen die Verkehrslenkung und reinigten die Unfallstelle. (fhz)

