Traktorfahrer übersieht Biker: Motorrad wird in zwei Teile gerissen – Mann stirbt

Von: Katarina Amtmann

Der Traktorfahrer wollte abbiegen und hat einen Motorradfahrer erfasst. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Litzendorf – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitag, 6. Oktober, ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Traktorfahrer am späten Nachmittag von Tiefenellern in Richtung Lohndorf unterwegs, als er beim Linksabbiegen den 23-jährigen Biker übersah. Das teilte die Polizei noch am Abend mit.

Traktor erfasst Motorrad bei Litzendorf: Biker (23) stirbt noch an der Unfallstelle

Der 23-Jährige wurde bei der Kollision im Landkreis Bamberg so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Traktorfahrer habe einen Schock erlitten und sei medizinisch versorgt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg sei ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen worden. Wie ein Foto vom Unfallort zeigt, wurde das Motorrad in zwei Teile gerissen.

Ein Motorradfahrer starb bei einem Unfall im Landkreis Bamberg. © NEWS5 / Merzbach

Polizei sucht nach tödlichem Unfall im Landkreis Bamberg Zeugen - Wer kann Angaben machen?

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht nach Zeugen und fragt: „Wer kann Angaben zum Unfall machen?“ Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-0 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden. (kam/dpa)

