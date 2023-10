Transporter kracht in fast vollbesetztes Auto: 41-Jährige stirbt bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Transporter war in der Oberpfalz auf die Gegenfahrbahn geraten. Er kollidierte mit einem Auto, das fast voll besetzt war. Eine 41-Jährige starb.

Bärnau - Nach dem Frontalzusammenstoß eines Transporters mit einem Auto im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth ist eine Frau gestorben. Die 41-Jährige hatte in dem Auto gesessen und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Das hat die Polizei am Samstagabend, 14. Oktober, mitgeteilt.

Die drei weiteren Personen im Auto sowie die beiden Insassen im Lkw erlitten leichte Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Unfall in der Oberpfalz: Frau stirbt - mehrere Verletzte

Der Unfall geschah demnach auf der Staatsstraße 2172 zwischen Griesbach und Beierfeld. Nach Angaben der Polizei sei der Transporter am Samstagnachmittag aus unklarer Ursache in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Dort sei er gegen ein entgegenkommendes Auto mit vier Insassen gestoßen.

Straße nach Unfall in der Oberpfalz lange gesperrt - Fahrzeuge sind Totalschaden

An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Staatsstraße war rund um den Unfallort noch am späten Abend gesperrt. (kam/dpa)

