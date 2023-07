Transporter übersehen: Frau und Kind bei Unfall in Bayern schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Auf einer Staatsstraße im Landkreis Schwandorf hat sich am Wochenende ein schwerer Unfall ereignet. Eine junge Autofahrerin hatte einen Kühltransporter übersehen.

Neukirchen-Balbini – Eine Frau und ein Kind sind bei einem Unfall in der Oberpfalz verletzt worden. Die Autofahrerin (24) war am Samstag, 29. Juli, auf der Staatsstraße 2040 bei Neukirchen-Balbini im Landkreis Schwandorf unterwegs. An der Kreuzung der Staatsstraße 2150 übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Kühltransporter.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, ihr elfjähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Frau und Kind bei Unfall in der Oberpfalz verletzt – 20.000 Euro Sachschaden

Die Personen im Transporter – der 50-jährige Fahrer und sein 34-jährige Beifahrer – blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (kam mit dpa)

