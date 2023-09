Trauer um berühmten Kater: Augsburger „CampusCat“ Leon ist tot – „Ruhe in Frieden, kleiner roter Held!“

Von: Felix Herz

Trauer um die Augsburger Campus-Katze: Im Alter von 16 Jahren ist der über das Geländer der Augsburger Uni streunende Leon bei seiner Besitzerin friedlich eingeschlafen. © Stefan Puchner/dpa

Jahrelang begleitete der Kater Leon Studierende in Augsburg durch den Uni-Alltag. Jetzt ist der rote Kater im Beisein seiner Besitzerin für immer eingeschlafen.

Augsburg – Leon war eine überregional bekannte Berühmtheit. Der rote Kater, auch bekannt als „Campuscat Augsburg“ – so sein Facebook-Account mit knapp 29.000 Followern – war einst sogar Thema im Bayerischen Landtag. Jetzt ist er verstorben und eine ganze Uni-Gemeinschaft trauert gemeinsam.

CampusCat Leon ist tot: Er war einst sogar Thema im bayerischen Landtag

Leon war eine Uni-Katze, die Berühmtheit erlangte, indem er die Studierenden der Universität Augsburg jahrelang mit seinen Streifzügen über das Gelände durch anstrengende Prüfungsphasen und schwere Klausuren begleitete. Schnell war ein Facebook-Account geboren, der rasant wuchs. Auch unzählige Fernseh- und Zeitungsberichte beschäftigten sich mit dem Star der Uni Augsburg – auch wir berichteten von Leon, zum Beispiel, als er an Heiligabend versehentlich eingesperrt worden war.

Im Jahr 2019 dann der Höhepunkt von Leons Karriere als CampusCat: Der Bayerische Landtag in München beschäftigte sich mit dem roten Kater. Grund war eine Petition, die die nötige Zahl an Unterzeichnern erreicht hatte, und die forderte, dass Leon „vom Freistaat Bayern als Dienstkater der Universität Augsburg eingestellt werden“ sollte. Der Antrag wurde abgelehnt, der Popularität der Uni-Katze schadete dies aber keineswegs.

Tiefe Trauer um Tod der CampusCat: „Du warst der ewiger Begleiter meines Studiums“

In einem emotionalen Facebook-Post gaben die Betreiber der Seite „CampusCat Augsburg“ am Sonntag, 17. September, bekannt, dass Leon am Donnerstag, 14. September, „zu Hause bei seiner Besitzerin friedlich verstorben“ ist. Es sei dem Kater schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut gegangen, weswegen er auch nicht mehr über das Uni-Gelände gestreift war. „So viele Jahre hat er uns in stressigen Prüfungsphasen, anstrengenden Vorlesungen oder in den Pausen zwischen zwei Kursen Gesellschaft geleistet und uns mit seiner unnachahmlichen, lustigen und liebevollen Art aufgemuntert. Wir haben ihn geliebt, wie er auch uns“, heißt es da in einem Beitrag auf Facebook. „Ruhe in Frieden, kleiner roter Held!“

In zahlreichen Kommentaren drücken Studierende und ehemalige Studierende und Mitarbeiter der Uni Augsburg ihre Trauer über den Tod ihrer Campus-Katze aus. „Du warst der ewige Begleiter meines Studiums und mein virtueller Begleiter über Jahre bis heute“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. „Er hat so vielen Menschen Freude gebracht! Komm gut über die Regenbrücke, Katerchen“, kommentierte eine weitere Userin. Insgesamt sammelten sich bisher (Stand: Dienstagmorgen, 19. September) mehr als 400 Kommentare unter dem Beitrag, er wurde 339 Mal geteilt. Mehr als 4.000 Menschen reagierten auf den Post, die meisten mit traurigen Gesichtern und Herzchen. Ein Abschied, der dem roten Kater würdig ist – der wohl zuletzt berühmtesten Katze Bayerns. (fhz)

