Drei Teenagerinnen aus Oberbayern waren verschwunden - Hinweise aus der Bevölkerung führen zum Erfolg

Von: Tanja Kipke, Thomas Eldersch

Erst verschwanden zwei Mädchen aus einem Pflegeheim in Traunreut. Jetzt fehlt auch von der älteren Schwester aus Gauting jede Spur. Jetzt die Erfolgsmeldung.

Update vom 1. Februar: Sie sind wieder da. Am gestrigen Abend tauchten die drei vermissten Mädchen aus Traunreut und Gauting wohlbehalten wieder auf. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizisten aus Bad Aibling auf die richtige Spur. Die Teenagerinnen sind inzwischen wieder in ihren Einrichtungen eingetroffen, meldet die Polizei.

Drei Mädchen werden in Oberbayern vermisst

Update vom 26. Januar: Erst verschwand am Sonntag ihre Schwester (siehe Erstmeldung), jetzt fehlt auch von einer 15-Jährigen jede Spur. Die Teenagerin gilt seit Montagabend, 18.40 Uhr, als vermisst. Sie lebte zuvor in einem Mädchenheim in Gauting (Landkreis Starnberg). Die Polizei Bad Aibling hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei vermutet, dass sich die vermissten Mädchen getroffen haben und sich derzeit in München aufhalten. Dies haben sie wohl in der Vergangenheit schon häufiger gemacht.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur und braun getönte, glatte, schulterlange Haare. Sie trägt vermutlich eine schwarze Jogginghose, könnte aber mittlerweile die Kleidung gewechselt haben.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Mädchen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Aibling unter (0 80 61) 9 07 30, die Polizeistation Traunreut unter (0 86 69) 8 61 40, an jede andere Polizeidienststelle beziehungsweise über Notruf 110 an eine Polizeieinsatzzentrale zu wenden.

Erstmeldung vom 24. Januar: Traunreut - Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren werden in Traunreut (Landkreis Traunstein) vermisst. Seit der Nacht auf Montag (24. Januar) fehlt von den Jugendlichen jede Spur. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben und erhofft sich durch Fotos der beiden Hinweise aus der Bevölkerung.

In Oberbayern: Polizei sucht mit Fotos nach vermissten Mädchen

Die beiden Kinder sind in einem Pflegeheim in Traunreut untergebracht, teilte die Polizei mit. Dort wurden sie am Sonntagabend um 22 Uhr das letzte Mal gesehen.

Polizei vermutet Mädchen in Bad Aibling

Ermittlungen der Beamten hätten ergeben, dass sich die beiden Mädchen möglicherweise im Stadtbereich von Bad Aibling aufhalten. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Traunreut unter (0 86 69) 86 14 0, an jede andere Polizeidienststelle oder über Notruf 110 an die Polizeieinsatzzentrale zu wenden. (tkip)