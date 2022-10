Anschlag auf Kloster Frauenchiemsee geplant: Ehefrau verständigt die Polizei

Von: Katarina Amtmann

Das Kloster auf der Fraueninsel im Chiemsee. © Martin Siepmann/Imago

Ein 44-jähriger Mann aus Traunstein plante im Keller einen Anschlag auf Kloster Frauenchiemsee. Das Gericht verurteilt ihn zur Drogentherapie auf Bewährung.

Traunstein – Ein 44-Jähriger mit Wahnvorstellungen hat offenbar geplant, das Kloster Frauenchiemsee in die Luft zu sprengen. Er bastelte in seinem Keller vier Rohrbomben, gespickt mit Reißzwecken und Dachpappennägeln. Gestern musste er sich dafür vor dem Landgericht in Traunstein verantworten.



Traunstein: 44-Jähriger plant Anschlag auf Kloster Frauenchiemsee – Ehefrau ruft Polizei

Seine Ehefrau war im Mai auf die gefährlichen Basteleien ihres Mannes aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Der Kripo gegenüber äußerte er damals seine Angriffspläne auf das Kloster. Dank Medikamenten besserte sich der Gesundheitszustand des Mannes inzwischen. Im Verfahren berichtete er, er habe damals einen Weltuntergang befürchtet und ein Versteck für seine Familie eingerichtet. Das Kloster habe er aber nie ernsthaft zerstören wollen.



Die Staatsanwältin nahm ihm das nicht ab. Sie argumentierte im Plädoyer, der 44-Jährige aus dem Kreis Traunstein sei bereit gewesen, die Sprengkörper einzusetzen.

Gericht verurteilt Bombenbauer aus Traunstein: Drogentherapie auf Bewährung

Damals hatte sich der 44-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, bedingt durch Stress, Cannabis und Schlafstörungen. Vor Gericht entschuldigte sich der Mann. Er habe sich damals vor Gefahren schützen wollen, sagte er.



Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Psychiatrie an, setzte das aber unter strengen Auflagen zur Bewährung aus. Er muss sich ambulant behandeln lassen und darf keine Betäubungsmittel konsumieren. (kd)

