Schwerer Unfall in Bayern: Mehrere Biker krachen in Auto - ein Fahrer verliert sein Leben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Bei Kienberg im Landkreis Traunstein ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. © Winfried Eß

Schwerer Unfall im Landkreis Traunstein: Mehrere Motorradfahrer sind auf der TS 8 auf ein Auto aufgefahren. Ein Fahrer verstarb wohl noch vor Ort.

Kienberg - Im oberbayerischen Landkreis Traunstein ereignete sich am Sonntagnachmittag (7. Mai) ein folgenreicher Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Unfall auf der TS 8 gegen 13.40 Uhr im Gemeindebereich Kienberg gemeldet. Demnach waren wohl mehrere Personen beteiligt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei war am Nachmittag am Unfallort, die Straße war vollständig gesperrt.

Kienberg im Landkreis Traunstein: Schwerer Verkehrsunfall - mehrere Motorradfahrer beteiligt

Dem Bericht nach fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern auf ein Auto auf, diese sollen den Angaben zufolge allesamt zu Sturz gekommen sein. Wie pnp.de berichtet, ist einer der Motorradfahrer wohl ums Leben gekommen, die Trümmer der Fahrzeuge waren dem Bericht nach wohl auf über hundert Metern verstreut.

Tödlicher Unfall im Landkreis Traunstein - Motorradfahrer verliert sein Leben

Insgesamt sollen, wie es weiter heißt, drei Motorräder verwickelt sein − mit Kennzeichen aus München, Vilsbiburg und Altötting. Wie pnp.de weiter berichtet, soll der Fahrer des Fahrzeugs mit Münchner Kennzeichen den Unfall nicht überlebt haben. Nach ersten Informationen war an dem Unfall wohl ein Tesla beteiligt, in dem ein Mann, eine Frau und ein Kleinkind gesessen haben sollen.