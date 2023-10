Sensationsfunde in Unterfranken: Archäologen finden auf Baustelle Funde von 3000 Jahre alter Siedlung

Von: Sabrina Proske

Archäologen untersuchten ein künftiges Baugebiet im Kreis Würzburg und machten einen spektakulären Fund. Er ist mehrere tausend Jahre alt.

Würzburg – Archäologen des Grabungsbüro ADW haben am Ortsrand von Tauberrettersheim im Landkreis Würzburg Zeugnisse aus der Bronzezeit freigelegt. Darunter waren ein Kindergrab, diverse Alltagsgegenstände – und zwei sogenannte Trensenknebel für Pferde. Letztere sind für die Forscher eine Sensation. „So einen Fund macht man in seinem Archäologenleben nur ein- oder zweinmal“, sagt Sarah Wolff, Inhaberin des Grabungsbüro ADW.

Bei dem Trensenknebel handelt es sich um einen aus Knochen hergestellten Teil eines Pferdegeschirrs. Besonders auffällig: Die Stücke sind verziert. Das könnte beweisen, dass man sich damals schon liebevoll um seine Nutztiere kümmerte, sie vielleicht sogar besonders wertschätzte.

Das Grabungsbüro ADW hat auf dem Areal „40 Gärten“ unter anderem diese zwei verzierten Trensenknebel aus der Bronzezeit gefunden. © Grabungsbüro ADW

„Dass dort etwas liegt, hätte zunächst keiner gedacht“, erklärt sie. Auf dem 7000 Quadratmeter Gelände soll das Neubaugebiet „40 Gärten“ entstehen. Da es für das Areal einen Denkmalverdacht gab, bekam das Grabungsbüro den Auftrag von April bis Juli 2023 archäologische Untersuchungen durchzuführen. Um keine Raubgräber anzuziehen, gab es monatelanges Stillschweigen. Denn das Baugebiet inmitten bereits bestehender Wohngebiete entpuppte sich als wahre Goldgrube. Die Forscher verzeichneten am Ende 244 archäologische Befunde.

Kinderskelett wohl der älteste geborgene Fund

Wolff findet es ärgerlich, dass viele Medien vor allem auf das Kinderskelett anspringen. „Unmöglich, dass das als grausig bezeichnet wird.“ Bei dem Kindergrab handle es sich um ein Skelett eines etwa fünfeinhalb alten Jungen. Er wurde bei der Bestattung auf die Seite gelegt, mit angezogenen Knien in sogenannter Hockerlage gelegt. „Deswegen gehen wir davon aus, dass er sogar noch älter ist, als der Rest der Befunde.“ Die meisten Befunde sind der Urnenfelderzeit (1300 bis etwa 800 v. Chr.) zuzuordnen. In dieser Zeit wurden die Menschen eingeäschert und die Urnen danach auf Anhöhen vergraben. Die Siedlungen wiederum waren im Tal. „Dass er in einer Siedlung begraben wurde, ist eher ungewöhnlich.“

Endgültiger Verbleib für seltenen Trensenknebel noch ungeklärt

Archäologisch wesentlich spannender dagegen sei der Trensenknebel. „Er ist in einem super Zustand. Es gibt sogar zwei Stück davon. Außerdem ist er verziert wie Schmuck“, sagt Wolff. Genau dieser seltene Trensenknebel könnte allerdings noch für Diskussionen sorgen. Die Gemeinde Tauberrettersheim möchte ihn und die restlichen Funde gerne im Rathaus dauerhaft in Vitrinen ausstellen.

Doch bislang ist ungeklärt, ob das rechtlich überhaupt geht. Hintergrund ist die Gesetzesänderung zum 1. Juli 2023. Demnach gehören alle Funde, die nach dem 1. Juli 2023 gefunden worden sind, dem Land Bayern. Darunter würde auch der besonders seltene Trensenknebel fallen. Tauberrettersheim hat nun beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) eine Dauerleihgabe für die Ausstellung im Rathaus angefragt. Aktuell ist das BLfD der rechtmäßige Besitzer.

Ausstellung im Tauberrettersheim Rathaus erfolgreich

Am Donnerstagabend konnten die Bewohner von Tauberrettersheim bereits einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Am 12. Oktober wurden die Fundstücke erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Sarah Wolff berichtet „Die Leute waren durchweg begeistert. Sie standen Schlange.“

