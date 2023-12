Tür öffnet sich plötzlich: Bub (10) fällt in Oberbayern aus fahrendem Schulbus

Von: Katarina Amtmann

Der Zehnjährige stürzte in Neuburg an der Donau aus dem Bus, nachdem sich die Tür geöffnet hatte. Andere Schüler alarmierten den Fahrer.

Neuburg - Ein 10-jähriger Junge wurde in Oberbayern verletzt, als er aus einem fahrenden Schulbus stürzte. Der Bus, der voll mit Schülern war, befand sich auf einer Fahrt durch Neuburg an der Donau. Plötzlich öffnete sich die hintere Tür, so die Polizei in ihrer Mitteilung vom Mittwoch, 6. Dezember. Dabei sei der Bub ausgerutscht und aus dem Bus gefallen.

Tür öffnet sich: Junge fällt in Oberbayern aus fahrendem Bus - am Arm verletzt

Bei dem Vorfall am Dienstagvormittag zog er sich Verletzungen am linken Arm zu. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert Andere Schulkinder schlugen Alarm und machten den 60-jährigen Fahrer auf das Unglück aufmerksam. Die Ursache für das plötzliche Öffnen der Bustür wird derzeit untersucht. Einen technischen Defekt schloss die Polizei zunächst aus. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Unfalls. (kam/dpa)

Erst kürzlich wurde ein Mädchen schwer verletzt, als es beim Überqueren einer Straße ausrutsche und von einem Auto mehrere Meter mitgeschleift wurde.

