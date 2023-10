„Bisher nur wenig bekannt“: Vergiftungsgefahr durch Blaualgen – Das will Bayern dagegen tun

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Blaualgen können Vergiftungen auslösen. Gefährdet sind sowohl Hunde, die aus einem See trinken oder Menschen, insbesondere Kleinkinder.

München - Mit rund 312.000 Euro fördert Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ein Forschungsprojekt zur Verbreitung von Blaualgen in Bayerns Seen. Denn mit den Algen ist ein Gesundheitsrisiko verbunden. Zum Start in München am Sonntag, 1. Oktober, sagte der CSU-Politiker: „Die bayerischen Seen sind in vielfältiger Weise vom Klimawandel betroffen. Diese klimabedingten Veränderungen können nicht nur die Gewässerqualität beeinträchtigen, sondern auch die Gesundheit von Menschen und Tieren. Denn Blaualgen – also Cyanobakterien – sind Profiteure des Klimawandels und können unter bestimmten Bedingungen Gifte bilden, die bei Menschen und Tieren gesundheitsgefährdend sind.“

Blaualgen in Bayerns Seen: Vergiftungen bei Hunden und Menschen möglich

Bei Hunden hätte es bereits Vergiftungen gegeben, weil sie aus zu stark belasteten Gewässern getrunken oder Blaualgen gefressen hätten. „Aber auch Menschen, insbesondere Kleinkinder, die belastetes Wasser trinken, sind gefährdet und können, abhängig von der aufgenommenen Menge an Blaualgengift, Schleimhautreizungen oder Magen-Darm-Störungen bis hin zu einer Vergiftung erleiden. Deshalb treiben wir die Forschung über die Auslöser der übermäßigen Verbreitung der Blaualgen und deren Folgen voran“, so Holetschek weiter.

Das Forschungsprojekt „CyanoBenToxII“ läuft an der Technischen Universität München. Dabei werden überwiegend benthische Cyanobakterien untersucht. Das sind Blaualgen, die sich oft kaum ersichtlich bevorzugt unter Wasser ansiedeln – beispielsweise am Grund von Gewässern.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Blaualgen in Bayern: Freistaat fördert Forschungsprojekt an der TU München

„Über die Verbreitung dieser Art der Blaualge ist bisher nur wenig bekannt“, erklärte Holetschek. „Deshalb wollen wir durch das Forschungsprojekt erfahren, wo sie überall vorkommen und unter welchen Umständen sie ihre Gifte, die sogenannten Cyanotoxine, bilden. Auf Basis der Erkenntnisse sollen belastete Gewässer rechtzeitig erkannt und geeignete Präventionsmaßnahmen erarbeitet werden.“

Von Krebs bis Schlange: Mit wem Sie in Bayerns Badeseen schwimmen Fotostrecke ansehen

Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen unter anderem Probenentnahmen durch Taucher im Mandichosee (Landkreis Aichach-Friedberg) aus verschiedenen Wassertiefen erfolgen. Im Anschluss sollen noch weitere Badeseen untersucht werden. „Dabei soll erforscht werden, in welcher Weise sich der Klimawandel auf das Vorkommen der benthischen Cyanobakterien und deren Toxine auswirkt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Forschungsprojekt „CyanoBenToxII“ Ort: Läuft an der TU München Wann: 1. Oktober 2023 bis 30. September 2026 Wie: Probenentnahme durch Taucher in bayerischen Seen Unterstützung: 312.000 Euro vom Freistaat Bayern

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.