„Rosenheim-Cops“-Star verwundert Fans mit Auftritt bei „Notruf Hafenkante“

Von: Armin T. Linder

Igor Jeftić als Hallenbesitzer Achim Gerster wird von den Ermittlern befragt. © Screenshot ZDF

Eine „Rosenheim-Cops“-Legende in einer fremden Serie: Der „Notruf Hafenkante“-Auftritt von Igor Jeftić beschäftigte viele Fans.

München/Hamburg - Igor Jeftić (51) ist aus den „Rosenheim-Cops“ nicht wegzudenken: Seit 2009 ist er dort als Ermittler Sven Hansen aktiv, zählt zu den beliebtesten Hauptdarstellern. Umso überraschter waren Fans, ihn in einem ganz anderen ZDF-Vorabend-Klassiker zu sehen: Jeftić spielte bei „Notruf Hafenkante“ mit.

Nun ist es nichts Ungewöhnliches, dass Serien-Darsteller noch anderen Tätigkeiten inner- oder außerhalb der Schauspielerei nachgehen. Michi-Mohr-Darsteller Max Müller etwa ist als Opernsänger aktiv, Christian K. Schaeffer tritt mit Swing-Musik auf. Und ihre „Rosenheim-Cops“-Drehpausen nutzen die Stars auch gerne für andere Film- und Serienprojekte.

Rosenheim-Cops-Star bei Notruf Hafenkante: „Ich habe ihn erkannt“

Insofern war es einerseits nicht überraschend, Jeftić woanders zu erblicken, andererseits dann doch. Davon zeugen reihenweise Beiträge und Kommentare vom Donnerstag (8.6.) in einer großen Rosenheim-Cops-Fangruppe bei Facebook. „Gerade bei ‚Notruf Hafenkante‘ (Der große Knall): Igor Jéftic als Hallenbesitzer“, schreibt ein Fan. „Ich seh es grad“, „Ich auch“, „Oh, auch gerade gesehen!“ und „Kannte ich noch gar nicht“, schreiben sie. „Ja, ich habe ihn erkannt!“, heißt es an anderer Stelle. Ähnliche Verblüffung entsteht übrigens gerne, wenn die „Rosenheim-Cops“-Folge mit Andreas Gabalier wiederholt wird.

„Ist heute Dienstag und Rosenheim-Cops-Tag?“

Manchen Fan hat Jeftić Anblick bei „Notruf Hafenkante“ wohl kurz verwirrt: „Zu spät eingeschaltet und gedacht: Ist heute Dienstag und Rosenheim-Cops-Tag?“, lautet nur ein Beitrag in diese Richtung. Für den Hintergrund: Dienstags am Vorabend laufen die „Rosenheim-Cops“ im ZDF, donnerstags zur selben Zeit die Hamburg-Reihe „Notruf Hafenkante“. In beiden Fällen handelt es sich derzeit um Wiederholungen, bis frisches Material da ist.

Ungewohnter Anblick: Igor Jeftić auf einem Hamburger Kommissariat - und das nicht als Ermittler. © Screenshot: ZDF

Die „Notruf Hafenkante“-Folge mit Jeftić wurde laut fernsehserien.de im Jahr 14.03.2019 erstausgestrahlt. Er spielt darin Achim Gerster, den Eigentümer einer Lagerhalle. Mehr soll nicht verraten werden, weil die Folge jetzt wieder in der ZDF-Mediathek steht und sie vielleicht mancher Fan jetzt nachschauen möchte. Jeftić und Hamburg - das passt: Seine Serienfigur Sven Hansen kommt bekanntlich ursprünglich auch aus Hamburg, bevor sie nach Rosenheim übersiedelte. Seine ausgestiegene Ermittler-Kollegin überrascht derweil mit einer neuen Frisur. (lin)