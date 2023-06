Weil er Tickets für TV-Show gewonnen hat: Mann (34) vergisst vor Aufregung, Tankrechnung zu zahlen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Aus lauter Aufregung hat ein 34-Jähriger vergessen, seine Tankrechnung zu bezahlen. Der Mann hatte zuvor Tickets für „The Voice of Germany“ gewonnen.

Colmberg - Ein Mann (34) tankte am Montag, 19. Juni, an einer Tankstelle in Colmberg (Landkreis Ansbach). Nach dem Tanken fuhr er davon, ohne die Rechnung in Höhe von 54 Euro zu bezahlen. Das teilte die Polizei Ansbach am Dienstag mit.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Mann vergisst Tankrechnung zu bezahlen - weil er Tickets für TV-Show gewinnt

Laut der Polizeimeldung ereignete sich der Vorfall um 13.50 Uhr. Der Mann tankte seinen Suzuki und fuhr einfach weg. Bei einer späteren Überprüfung an seiner Wohnadresse gab der 34-Jährige an, vor lauter Aufregung darüber, Karten für die Fernsehsendung „The Voice of Germany“ gewonnen zu haben, vergessen zu haben, die Tankrechnung zu begleichen. (kam)

Von Gottschalk über die Dassler-Brüder bis hin zu Dürer: Das sind die zehn berühmtesten Franken Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.