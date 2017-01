U-Bahn bleibt stecken - Fahrgäste laufen zu Fuß weiter

In Nürnberg

Nürnberg - Kleiner Schock für die Fahrgäste in Nürnberg: 50 Passagiere mussten ihren Weg unterirdisch fortsetzen, weil eine U-Bahn im Tunnel stecken blieb.

Rund 50 Fahrgäste einer im Tunnel steckengebliebenen Nürnberger U-Bahn haben am Samstag ihren unterirdischen Weg zu Fuß fortgesetzt. Wie eine Sprecherin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg mitteilte, war eine automatische, fahrerlose Bahn der Linie 2 am Mittag nach einer Störungsmeldung in einer sogenannten Stromlücke des Tunnels zwischen stehengeblieben. Nachdem ein Abschleppen durch Andocken eines weiteren Zuges zunächst scheiterte, mussten die Fahrgäste aussteigen und die rund 50 Meter bis zur nächsten Haltestelle laufen.

Die Ursache für die Störungsmeldung und den plötzlichen Halt des Zuges war wahrscheinlich ein Softwarefehler, sagte die Sprecherin. Am Nachmittag war die U-Bahn abtransportiert. Bis dahin kam es auf den Linien 2 und 3 zwischen Nordostbahnhof und Hauptbahnhof zu größeren Fahrplanabweichungen. Zuerst hatte das Internetportal „nordbayern.de“ darüber berichtet. Demnach ist eine Stromlücke ein kurzer Abschnitt der U-Bahn-Strecke, auf dem kein Strom fließt.

