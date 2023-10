Mann macht Ekel-Fund in fränkischem Aldi: „Mir ist immer noch übel“

Von: Frederic Rist

Haare in der ungeöffneten Packung: Ein Aldi-Kunde hat in einer Tiefkühlpackung Heidelbeeren eine eklige Entdeckung gemacht.

Schweinfurt – Danach war ihm der Appetit auf sein Essen gründlich vergangen: Ein Supermarktkunde hat in einer ungeöffneten Packung Tiefkühl-Heidelbeeren der Aldi-Süd-Filiale Heckenweg in Schweinfurt zahlreiche Haare gefunden. „Schon beim Öffnen der Heidelbeerpackung sind mir mehrere Haare aufgefallen. Das ist einfach eklig und mir ist immer noch übel“, erzählt Kerem Arslan nach seinem Ekel-Fund unserer Redaktion.

Ein Mann machte in einer frisch verpackten Tiefkühlpackung Blaubeeren eine ekelerregende Entdeckung. © Kerem Arslan / Privat

Nachdem er die Heidelbeeren auf weitere Rückstände untersucht hatte, fand er in der Verpackung der Lebensmittel noch mehr menschliche Haare. Daraufhin wandte er sich an die betroffene Aldi-Filiale. „Das ist eine Unverschämtheit und schlichtweg ein Skandal“, so Arslan weiter. Er überlegt auch, die Lebensmittelbehörde einzuschalten, um weitere Ekel-Funde zu verhindern. „Die Heidelbeeren werden immer noch weiter verkauft. Wer weiß, wie viele Leute noch Haare essen, ohne es zu merken“, beschwert sich Arslan.

Ekelfund kein Einzelfall bei Supermärkten und Discountern: Was Kunden beachten sollten

Dieser Ekelfund ist allerdings kein Einzelfall. Erst vor einigen Monaten entdeckte ein Netto-Kunde Würmer in seinem Frühstückslachs. Ein anderer Rewe-Kunde klagte über ein Insekt in seinem Salat. Wenn Lebensmittel aus dem Supermarkt verdorben sind, kann das sehr ärgerlich sein. Nach Informationen der Verbraucherzentrale sollte man sich bei mangelhaften Lebensmitteln direkt an den Supermarkt wenden. Wird der Mangel jedoch erst nach dem Einkauf zu Hause bemerkt, ist es wichtig, den Kassenbon aufzubewahren, da er als wichtiges Beweismittel dient. Es ist daher ratsam, diesen nach dem Einkauf immer aufzubewahren und nicht vorzeitig zu entsorgen.

