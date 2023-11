Über 40 Jahre nach Mord an 13-jähriger Sonja: Polizei liefert neue Hinweise

Von: Leyla Yildiz

Die Kriminalpolizei will neue Hinweise zu einem über 40 Jahre alten Mordfall präsentieren. (Symbolbild) © Manngold/Imago

Im ungelösten Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981 hat die Polizei neue Ermittlungsansätze. DNA-Spuren könnten endlich Licht ins Dunkel bringen.

Kempten - Über 40 Jahre nach einem bislang ungeklärten Mordfall in Kempten präsentieren Polizei und Justiz am Freitag, 24. November, frische Ansätze zur Aufklärung. „Es ist gelungen, mutmaßlich tatrelevante DNA-Spuren zu sichern“, verkündete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Vorfeld, hielt sich jedoch mit weiteren Einzelheiten zurück.

Im Sommer 1981 war die 13-jährige Sonja Hurler mit ihrer Mutter in Kempten unterwegs. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Mutter verließ sie eine Gaststätte, so die Polizei. Sie machte sich auf den Weg zu ihrer Großmutter in einem nahegelegenen Dorf. Doch sie erreichte nie ihr Ziel.

Mordfall Sonja Hurler: Leiche des Mädchens wurde unter einem Schuppen gefunden

Monate später entdeckten Ermittler die Leiche des Mädchens unter einem Schuppen. Untersuchungen zeigten, dass sie vor ihrem gewaltsamen Tod Opfer eines Sexualverbrechens wurde. (ly)

