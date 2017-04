Überfall auf Videospiele-Laden: Mit Maske und Pistole

Kitzingen - Zu einem Raubüberfall kam es am Dienstagabend im mainfränkischen Kitzingen: Der Täter hatte es auf Videospiele abgesehen.

Ein mit einer Pistole bewaffneter und einer Sturmhaube maskierter Mann hat in Kitzingen ein Videospiele-Geschäft überfallen. Der Mann hat am Dienstagabend das Geschäft in der Innenstadt betreten und einen Angestellten mit der Waffe bedroht, wie die Polizei mitteilte.

Neben Bargeld soll der Maskierte zwischen 50 und 60 Videospiele erbeutet haben. Er floh zu Fuß. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Die Fahndung blieb bis in die Nacht hinein ergebnislos.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa/Symbolbild