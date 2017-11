Überfall mit Waffe: Polizei veröffentlicht Fotos aus Überwachungskamera

Ein maskierter und mit Waffe ausgerüsteter Mann hat in der Nacht zum Samstag eine Spielothek in Bruckmühl. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Fotos zeigen den Täter.

Der mit einer weißen Gesichtsmaske ausgerüstete, unbekannte Täter betrat laut Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 4.50 Uhr die Spielothek in der Göttinger Straße in Bruckmühl bei Bad Aibling.

Der gewaltsam vorgehende Mann, der eine Schusswaffe mit sich führte, schlug die allein in den Räumen anwesende Angestellte nieder und entwendete mehrere tausend Euro. Wenige Minuten später war die Frau in der Lage, die Polizei zu verständigen. Eine darauf eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die verletzte Frau musste ambulant medizinisch behandelt werden.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung der Polizei

Schlanker Mann, nicht größer als 180 cm, vermummt mit einer weißen Gesichtsmaske, trug einen Kapuzenanorak, eine dunkle Jogginghose mit Streifen und dunkle Schuhe mit einem weißen umlaufenden Sohlenstreifen.

Die Kripo Rosenheim nimmt Hinweise entgegen. Möglicherweise hat der Mann seine Maske weggeworfen. Wer diese findet, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kripo Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.

mm/tz

