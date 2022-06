Sexueller Übergriff unter Kindergartenkindern in Regensburg? Eltern wehren sich gegen Vorwürfe

Von: Stefan Aigner

Sexuelle Übergriffe in einem Kindergarten in Regensburg?

Nach Vorwürfen von Gewalt und sexuellen Übergriffen gegen ein Mädchen wehren sich nun die Eltern der betroffenen drei Jungen mit Anwälten.

Regensburg – Massive Vorwürfe hatte die Mutter eines Mädchens gegen drei gleichaltrige Jungen in einem Regensburger Kindergarten erhoben. Von Gewalt und einem schweren sexuellen Übergriff unter Gleichaltrigen war die Rede. Die Kripo Regensburg nahm Ermittlungen auf. Doch nun wehren sich die Eltern der Jungen. Sie haben Strafanzeige wegen Verleumdung und Vortäuschens einer Straftat gegen die Mutter erstattet. Ihre Rechtsanwälte werfen der Frau vor, gelogen zu haben.

Übergriff unter Gleichaltrigen im Kindergarten: Personal und Eltern weisen Vorwürfe zurück

Wie berichtet, hatte die Mutter Vorwürfe eines brutalen sexuellen Übergriffs auf ihre Tochter durch die Jungen (Alter zwischen fünf und sechs Jahre) im Elternchat des Kindergartens öffentlich gemacht und von ärztlich festgestellte Verletzungen gesprochen.

Die Kindergartenleitung hatte dies zurückgewiesen. Und gegen diese Darstellung wehren sich nun auch die Eltern der Jungen.

Übergriffsvorwürfe in Regensburger Kindergarten: „Überzogene Dramatisierung“ von kindgerechtem Verhalten?

Unstrittig ist lediglich, dass die drei Jungen vor dem Mädchen ihren Penis entblößt und sie aufgefordert haben, es ihnen gleichzutun. Das habe das Mädchen abgelehnt. Und mehr sei auch nicht passiert, sagt Rechtsanwalt Urs Erös, der zusammen mit seiner Kollegin Rosa Meyer-Eschenbach ein Elternpaar vertritt.

Der Vorfall habe sich in Hörweite des Kita-Personals abespielt, das dann dazwischen gegangen und das Ganze zunächst mit den Kindern thematisiert und später mit den Eltern besprochen habe. Es gehe hier um kindgerechtes Verhalten in der Körperfindungsphase. „Das Ganze hat vielleicht ein oder zwei Minuten gedauert“, so Erös.

Die Mutter habe daraus später eine „vollkommen überzogene Dramatisierung“ gemacht. Ihre Darstellung sei die „glatte Unwahrheit“, so der Jurist.

Vorwürfe gegen Kindergartenkinder: Mutter schrieb von „Gruppenvergewaltigung“

Wörtlich schrieb die Mutter in der Chatgruppe beispielsweise (Übersetzung aus dem Englischen), dass Körper und Intimbereich ihrer Tochter „mit Wunden übersät“ gewesen seien. In einem anderen Chat war Erös zufolge sogar von „Gruppenvergewaltigung“ die Rede.

Der Vorfall trug sich am 1. April zu, weiß Rechtsanwalt Sven Nesbit, der ein weiteres Elternpaar vertritt. Seitdem seien keinerlei Belege für irgendwelche Verletzungen des Mädchens vorgelegt worden, erklärt der Rechtsanwalt. Es finde sich auch nichts dazu in der Ermittlungsakte. Die Mutter habe die Jungen zu Unrecht kriminalisiert, so Nesbit.

Übergriffsvorwürfe in Regensburger Kindergarten: Gab es Verletzungen oder nicht?

Nach Informationen unserer Redaktion soll noch ein Arztbericht in Arbeit sein, der von der entsprechenden Klinik bislang nicht fertiggestellt wurde. Ob die behaupteten Verletzungen darin belegt sind, bleibt bislang unklar. Für Nesbit ist aber zumindest erstaunlich, dass das Mädchen trotz des so drastisch geschilderten Vorfalls den Rest der Woche zunächst weiter in die Einrichtung geschickt wurde.

Die Strafanzeige gegen die Mutter begründen Nesbit und Erös unter anderem damit, dass diese in Chats Details genannt habe, die die Kinder für die anderen Eltern identifizierbar gemacht hätten.

Nicht bestätigt hat sich offenbar ein weiterer, länger zurückliegender Vorfall in dem Kindergarten, den eine andere Mutter in der Chatgruppe angedeutet hatte. Die Vernehmung der Frau habe keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Sie schilderte einen kindstypischen Vorfall, den auch sie selbst nicht als gravierend eingestuft hat.“

Vorwürfe einer Kindergartenmutter: Ermittlungen laufen noch

Rechtsanwalt Ulrich Weber, der die Mutter des Mädchens vertritt, will sich derzeit nicht näher zu dem Fall äußern. Man müsse zunächst die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abwarten.

Diese hatte zunächst Ermittlungen gegen die Jungen aufgenommen, diese aber aufgrund von deren altersbedingter Strafunmündigkeit eingestellt. Weiter ermittelt wird, nach einer entsprechenden Strafanzeige der Mutter, wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht durch das Kindergartenpersonal.