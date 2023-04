Überpopulation und Kot von Gänsen: Eier werden in Nürnberg unfruchtbar gemacht – völlig legal

Jagdgesetz erlaubt Arbeit an den Eiern

Nürnberg leidet unter einer Gänseplage. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, werden die Eier der Gänse unfruchtbar gemacht. Ein neues Jagdgesetz macht dieses Vorhaben legal.

Nürnberg – Die Stadt Nürnberg hat ein Problem: Gänse, und zwar zu viele davon. Diese wurden in der fränkischen Großstadt zu einer regelrechten Plage und vor allem am Wöhrder See. Andere Seen in der Stadt sind auch davon betroffen, aber am stärksten zeigt es sich am Wöhrder See. Die Rede ist von einer Überpopulation von offizieller Seite aus. Auch der Kot der Gänse wird für die Stadt und den öffentlichen Raum immer problematischer. Um dem entgegenzuwirken, sorgen Zuständige dafür, dass die Eier der Tiere unfruchtbar gemacht werden und das auf legalem Wege.

Jagdgesetz erlaubt Vorgehen: Gänseeier in Brutzeit sollen unfruchtbar gemacht werden

Mitarbeiter der Stadt Nürnberg halten mit Suchbooten gezielt Ausschau nach Gänseeiern und setzen sie in den sogenannten Schierkasten. Darin werden die Eier mit einer Lampe durchleuchtet und sie können sehen, ob sich ein Embryo darin befindet. Wenn sich kein Embryo in dem Ei befindet, wird es mit einer Kanüle angestochen, damit Bakterien eindringen und sie eine mögliche Entwicklung stoppen können. Mindestens zwei Eier werden nicht präpariert. Für den Fall, dass keine Küken schlüpfen würden, würden die Gänse wieder mit dem Brüten beginnen, wie die Nürnberger Nachrichten berichteten.

Dieses Vorgehen hat im März bereits begonnen und soll bis Ende Mai anhalten, wenn die Brutzeit der Gänse vorbei ist. Das bayerische Jagdgesetz erlaubt die sogenannte Gelegebehandlung der Gänseeier, sofern sie bei einer Gänseplage zum Einsatz kommt. Das Gesetz gestattete dies bereits im Mai 2022, aber es wird erst in der aktuellen Brutzeit davon Gebrauch gemacht. André Winkel, Sprecher des Servicebetriebs Öffentlicher Raum, erhofft sich laut den Nürnberger Nachrichten eine Reduzierung der Überpopulation der Gänse in Nürnberg. Laut deren Schätzungen leben rund 150 Grau- und Kanadagänse am Wöhrder See in Nürnberg.

Kot der Gänse wird zum Problem: Hohe Kosten für Reinigung

Ein weiteres Problem für die Stadt Nürnberg ist der Kot der Gänse. Der Lebensraum der Gänse, wie der Wöhrder See oder Stadtpark, befindet sich mitten in der Stadt, wo auch viele Menschen unterwegs sind. Laut den Nürnberger Nachrichten verursachen die Gänse mit ihrem Kot Kosten in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Liegewiesen oder andere Plätze müssen deswegen regelmäßig gereinigt werden.

Die Gänseeier unfruchtbar zu machen, ist der aktuelle Lösungsvorschlag der Stadt Nürnberg, um die Gänseplage unter Kontrolle zu bringen. 2018 gab die Stadt Gänse zum Abschuss frei. Nach mehreren Protesten von Tierschützern änderte die Stadt diese Entscheidung wieder.

