„Überschlug sich mehrfach“: Frau stirbt bei Horrorunfall in Bayern

Von: Felix Herz

In Bayern gab es einen schweren Unfall (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Eine Frau hat bei einem schweren Unfall in Bayern ihr Leben verloren. Laut Polizei ist die Ursache bislang völlig unklar.

Leutershausen – Am Dienstag, 20. Juni, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Mitteilung an die Presse von einem schrecklichen Unfall, der sich im Landkreis Ansbach ereignete. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist bislang völlig unklar.

Horror-Unfall in Bayern: Frau stirbt noch an der Unfallstelle

Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße AN 23. Die später verunfallte Pkw-Fahrerin fuhr von Winden kommend in nordöstliche Richtung. Auf Höhe der Ortschaft Mittelramstadt kam sie dann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und „überschlug sich mehrfach“.

Kurz nach 12 Uhr bemerkten dann Verkehrsteilnehmer den verunfallten Wagen der Frau und alarmierten die Polizei. Doch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der hinzugezogenen Rettungskräfte erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Bayern: Polizei sucht Zeugen

Die Unfallaufnahme erfolgte laut Pressemitteilung durch die Polizeiinspektion Ansbach. Zudem waren Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Die Kreisstraße musste bis zum Abschluss der örtlichen Ermittlungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt werden.

Die genau Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Rahmen dieser bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen. Sie sollen sich mittels der Telefonnummer (09 81) 9 09 41 21 mit der Polizeiinspektion Ansbach in Verbindung setzen. (fhz)

