Übung der US Army in Bayern: An diesen Orten wird es bald laut – Bitte an Bevölkerung

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Ein in Ansbach stationierter Hubschrauber der US Army. Im Januar üben die amerikanischen Streitkräfte unter anderem Nachtlandungen im Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (Archivbild). © IMAGO / Björn Trotzki

Im Januar finden Übungen der US Army in Mittelfranken statt. Ein Landratsamt informiert über Details - auch darüber, was im Fall von Schäden zu tun ist.

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim - Im Januar könnte es in Franken laut werden. Der Grund: Die US Army führt ein Manöver durch. Davon ist der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim betroffen, der darüber in einer Pressemitteilung informiert. Die amerikanischen Streitkräfte führen zum Beispiel Hubschrauberlandeübungen durch, auch in der Nacht.

Übung der US-Army in Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Betroffene Gemeindegebiete

Trautskirchen

Gerhardshofen

Emskirchen

Bad Windsheim

Uffenheim

Dietersheim

Dachsbach

Münchsteinach

Markt Nordheim

US Army bleibt in Ansbach

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Truppenübung der US Army in Franken: Bevölkerung soll sich von Einrichtungen fernhalten

Die Übungen finden im Zeitraum zwischen dem 2. Januar und dem 31. Januar 2024 statt. „Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Sollte es im Rahmen der Übungen zu Flur- und Forstschäden, Schäden an privaten Straßen oder sonstigen Schäden kommen, kann dies innerhalb eines Monats bei der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten bei der Schadensregulierung des Bundes gemeldet werden. (kam)

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.