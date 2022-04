63-Jähriger will Verwandten tot sehen - er sucht sich einen Mörder im Darknet

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Mann wurde in Bayern verhaftet - weil er im Darknet einen Mord beauftragen wollte. (Symbolbild) © NomadSoul/Imago

Ein Auftragsmord aus dem Darknet - klingt wie aus einem Film. Doch ein Mann wollte wohl wirklich so einen Verwandten umbringen lassen.

Stuttgart/Uffenheim - Er wollte im Internet einen Mord in Auftrag geben - doch nun wurde er festgenommen, bevor sein Plan in die Tat umgesetzt werden konnte. Der mutmaßliche Täter kommt aus Baden-Württemberg, aber arbeitet in Bayern.

Mann aus Stuttgart wird in Bayern verhaftet - er wollte einen Verwandten umbringen lassen

Weil einen mittels eines Auftragsmörders aus dem Darknet einen Verwandten ermorden lassen wollte, ist am Dienstag (26. April 2022) ein 63 Jahre alter Mann an seinem Arbeitsplatz im bayerischen Uffenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) festgenommen worden. Unterstützung leistete dabei die Polizeiinspektion Bad Windsheim. Der Mann komme aus Stuttgart, teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bundeskriminalamt erhält im März einen ersten Hinweis

Das Bundeskriminalamt hatte im März einen ersten Hinweis erhalten. Dies teilte das Polizeipräsidium Stuttgart am Dienstagabend mit. Nach weiteren Ermittlungen habe die Stuttgarter Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten noch an. Der Mann werde im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt. (cg mit dpa)

