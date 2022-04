„Das ist großartig“: Wirtin lädt 100 Ukrainer an Ostern zum Essen ein

Vietnamesische Spezialitäten und Currywurst

Eine Wirtin in Schwabach lädt 100 Ukrainer zum Essen ein. Am Ostermontag soll es für die Geflüchteten vietnamesische Spezialitäten und Currywurst geben.

Schwabach - Thi Thu Ha Nguyen möchte helfen. Das Leid der Ukraine-Flüchtlinge zerreißt der Vietnamesin fast das Herz. „Ich habe die Kriegsbilder in den Nachrichten und auf Facebook gesehen“, sagt sie auf Nachfrage von Merkur.de. „Die Menschen, allen voran die Kinder, tun mir so leid.“ Deshalb hat sich die Wirtin aus Schwabach kurzerhand etwas überlegt: Am Ostermontag möchte sie 100 Ukrainer zum Essen einladen.

Schwabacher Wirtin lädt Ukraine-Flüchtlinge zum Essen ein: Es gibt vietnamesische Spezialitäten

Die Menschen sollen mit vietnamesischen Spezialitäten verwöhnt werden. Rinder-Thai-Curry, gebratener Reis mit Hähnchen und viele andere Köstlichkeiten werden auf der eigens zusammengestellten Speisekarte stehen. Das Menü möchte die Vietnamesin noch mithilfe eines Dolmetschers ins Ukrainische übersetzt lassen. „Bisher habe ich aber noch keinen Übersetzer gefunden“, sagt Nguyen, die mittlerweile seit 13 Jahren in Deutschland lebt.

Für die ukrainischen Kinder soll es außerdem Currywurst mit Pommes geben. „Ich weiß ja nicht, was die Kinder essen möchten“, sagt die Wirtin. „Sie können dann zwischen Vietnamesisch und Currywurst wählen.“ Dazu ist eine Vorspeise sowie Eis als Nachtisch geplant. Die Kosten für das Essen gehen voll und ganz auf das Konto der Wirtin. „Ich weiß, dass die Kosten hoch sein werden, aber ich möchte den Menschen etwas Gutes tun.“

Wirtin lädt Ukraine-Flüchtlinge zum Essen ein: Zweites Mal bereits geplant

Nguyen wird an diesem Tag alle Hände voll zu tun haben. Tatkräftig wird die Wirtin von ihren beiden Kindern, ihrem Lebensgefährten und vielen Ehrenamtlichen unterstützt. Nebenher führt die Vietnamesin ein Nagelstudio. Ihre Kunden haben bereits angeboten, die Flüchtlinge mit dem Auto aus den Unterkünften in ihr asiatisches Restaurant „Hosa-Gärtla“ zu fahren.

+ In ihrem Biergarten möchte Thi Thu Ha Nguyen am Ostermontag 100 Ukrainer bewirten. Die Rechnung soll auf‘s Haus gehen. © Facebook/Hosagärtla by Thu Ha

Da die Wirtin nicht alle in Schwabach untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge auf einmal einladen kann, plant sie einen weiteren Feiertag. Wann genau dieser sein soll, weiß sie aber noch nicht. „Die Menschen sollen also nicht traurig sein, wenn sie am Ostermontag nicht kommen können - es wird einen zweiten Tag geben.“ Die 100 Gäste möchte sie draußen in ihrem Biergarten bewirten. „Ich hoffe, dass das Wetter gut wird“, sagt Nguyen.

Wirtin in Bayern lädt Ukraine-Flüchtlinge zum Essen ein: Stadt zeigt sich begeistert

Auch die Stadt Schwabach weiß bereits über die Aktion Bescheid. Im Rathaus stößt das ehrenamtliche Engagement viel Gegenliebe. „Das ist großartig von der Wirtin“, sagt Pressesprecher Jürgen Ramspeck gegenüber Merkur.de. „Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen würde das alles gar nicht funktionieren.“ Man wünsche sich, dass die Aktion Nachahmer findet. „Wobei so viele Menschen bereits auch im Kleinen aktiv sind“, sagt Ramspeck, wie beispielsweise Ukrainer zu Behördengängen zu begleiten.

„Es ist schön, dass so viele so engagiert sind“, sagt der Pressesprecher. „Wir hoffen, dass die Bereitschaft dafür bleibt.“ In Schwabach sind derzeit 435 geflüchtete Ukrainer gemeldet, größtenteils Kinder und Frauen. 39 Prozent sind minderjährig, drei von vier Erwachsenen sind nach Aussage des Pressesprechers Frauen. „Das ist eine Zusammensetzung, die es so auch in vielen anderen Kommunen in Deutschland geben wird“, sagt Ramspeck. (jb)

