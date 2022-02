Ukraine-Konflikt: Tausende Menschen gehen in Bayern für Frieden und gegen Putin auf die Straße

Teilen

In Nürnberg gingen die Menschen für den Frieden auf die Straße. © NEWS5/Grundmann

In Bayern solidarisierten sich Tausende Menschen mit der Ukraine. In Nürnberg fand eine Großdemonstration in der Innenstadt statt, die Kirche lud zum dreisprachigen Gebet.

Nürnberg - In Bayern haben Tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Alleine in München waren es am Samstag (26. Februar 2022) nach Polizeiangaben 5000 Menschen. Die Versammlung auf dem Karlsplatz in der Innenstadt sei friedlich verlaufen, hieß es. Auf Plakaten forderten die Demonstrierenden unter anderem Frieden für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland.

Ukraine-Konflikt: Nürnberger demonstieren für den Frieden

Auch in Nürnberg gab es eine friedliche Großdemonstration: Auf dem Kornmarkt kamen laut Polizei etwa 3500 Menschen zusammen. Gemeinsam forderten die Demonstranten Frieden und den Abzug des russischen Militärs, dabei wurde die ukrainische Flagge geschwenkt. Organisiert wurde die Versammlung durch den Verein „Ukrainer in Franken“ und die „Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland“. Bereits am Donnerstag (17. Februar 2022) hatte es in Nürnberg eine Demonstration gegen die Angriffe Russlands gegeben mit etwa 3000 Teilnehmern. Diese Zahl wurde am Wochenende nun noch einmal übertroffen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Ukraine-Konflikt: Kirche in Nürnberg hält dreisprachigen Gottesdienst für den Frieden

Neben der friedlichen Demonstration in Nürnberg lud das Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg am Samstag ab 16 Uhr zudem zu einem Friedensgebet ein. Dieses wird dreisprachig, auf Russisch, Deutsch und Ukrainisch abgehalten. Die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern appellierte dabei: „Bleiben wir als Christinnen und Christen auf allen Seiten weiterhin Botschafter der Hoffnung, dass es ein Zusammenleben in Frieden in aller Verschiedenheit geben kann.“ Das geht aus einer Mitteilung des Kirchenkreises hervor.

+++ Ukraine-Konflikt in Bayern: Diese Demos sind in Nürnberg und Erlangen noch geplant.

Ukraine-Konflikt: Schlimme Nachrichten auch am Wochenende

Während sich die Menschen in Bayern und Deutschland für den Frieden versammeln, gibt es auch am Samstag wieder schlimme Nachrichten aus der Ukraine*. Am Samstag wüten die Kämpfe um die Stadt Kiew. Ein Hochhaus wurde von einer russischen Rakete getroffen, Russland kündigte außerdem eine Ausweitung seiner Militäroffensive in der Ukraine an. In Kiew gilt derzeit eine Ausgangssperre. Alle Entwicklungen finden Sie hier im Live-Ticker. (jh) Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA