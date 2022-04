„Verstoß gegen das Versammlungsgesetz“: Bayerische Stadt verbietet prorussischen Autokorso

Von: Katarina Amtmann

Wie in Lahr sollte auch in Augsburg ein prorussischer Autokorso stattfinden (Archivbild). © Maren Richter/Thomas Reichelt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Stadt Augsburg hat einen für den 1. Mai geplanten prorussischen Autokorso verboten. Aus anderen Städten hätte es Negativbeispiele gegeben.

Augsburg – Die Stadt Augsburg hat einen prorussischen Autokorso per Allgemeinverfügung untersagt. Die Demonstration sei für den 1. Mai im Stadtgebiet geplant gewesen, wie die Stadtverwaltung am Dienstag berichtete. Die Versammlung sei aber nicht ordnungsgemäß angemeldet worden, sie werde lediglich in sozialen Netzwerken beworben. In den Aufrufen würden weder Details zur Streckenführung des Korsos, noch die Uhrzeit oder eine versammlungsleitende Person als Ansprechpartner für Polizei und Stadt genannt.

Prorussischer Autokorso in Augsburg verboten

„Eine nicht angezeigte Versammlung stellt einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar“, begründete Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch das Verbot. „Auch mit Blick auf negative Beispiele in anderen Städten geht von einem nicht angezeigten Autokorso ohne erkennbare Versammlungsleitung eine Gefahr aus, die auch die Gefahr von Straftaten mit umfasst.“

Per Autokorso Richtung Kempten: Russlanddeutsche demonstrieren im Allgäu

Augsburg verbietet prorussischen Autokorso

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs haben in den vergangenen Wochen in einer Reihe von deutschen Städten russischstämmige Einwanderer und Unterstützer mit solchen prorussischen Autokorsos gegen eine angebliche Diskriminierung von Menschen aus Russland demonstriert. Die Behörden hatten den Teilnehmern der prorussischen Versammlungen verboten, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu befürworten. Diese Autokorsos hatten mitunter auch zu Gegendemonstrationen geführt. (kam/dpa)

