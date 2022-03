Ukraine-Krieg: Cyberangriffe durch Russland drohen in Bayern - Herrmann warnt vor akuter Gefahr

Von: Magdalena von Zumbusch

„Müssen jederzeit damit rechnen“: Herrmann warnt vor Cyberangriffen aus Russland in Bayern im Zuge des Ukraine-Kriegs. © Nicolas Armer/Matthias Balk/dpa

„Erhöhte Bedrohungslage“ in Bayern - Unternehmen und Behörden könnten Opfer von Cyber-Angriffen werden. Vorsicht insbesondere vor dem Virenschutzprogramm Kaspersky.

München - Laut einer Pressemitteilung der Bayrischen Staatsregierung vom 3. März 2022 warnt Bayerns Innenminister Joachim Hermann angesichts des Ukraine-Kriegs vor Cyberangriffen in Bayern: Die Cyberkriminalität ist ein wachsendes Problem seit der Corona-Krise, weil seitdem viel mehr digital gearbeitet wird. Der Ukraine-Krieg könnte ein neues Gefährdungspotenzial darstellen - weniger für Privatpersonen, aber umso mehr für die Wirtschaft und die Verwaltung.

Die Tücke von Cyber-Angriffen: Schwer erkennbar

Prof. Dr.-Ing Dominik Merli, Experte für Cyber-Sicherheit von der Hochschule Augsburg, meint dazu: „Cyber-Sicherheit ist für die meisten Menschen schwer greifbar. Steht eine Tür oder ein Fenster offen, werden aufmerksame Mitarbeitende dies erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber wer erkennt eine Schwachstelle in einer Software, in der Netzwerkkonfiguration oder in einem Online-Service einfach „im Vorbeigehen“?“

Russische Cyber-Angriffe auf bayrische Behörden und Unternehmen?

„Russische Cyberangriffe auf bayerische Behörden sowie auf Unternehmen und Einrichtungen in Bayern sind nicht ausgeschlossen. Wir müssen jederzeit damit rechnen“, äußert Herrmann in der Pressemitteilung. Der Innenminister ruft Unternehmen und Einrichtungen dazu auf, die Sicherheitsvorkehrungen genau auf den Prüfstand zu stellen und bei Bedarf zu verschärfen.

Diese Vorsicht ist angebracht, bestätigt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): „Das BSI sieht eine erhöhte Bedrohungslage, weshalb Unternehmen wachsam sein sollten“, so der der Experte Merli.

Video: Ein Cyber-Sicherheits-Experte der des Digitalverbands Bitkom zu russischen Cyber-Angriffen

Derzeit noch kein ungewöhnlicher Anstieg von Angriffen

Realisiert hat sich die drohende Gefahr bislang noch nicht. „Die Befürchtung, dass mit dem Krieg in der Ukraine eine große Welle von Cyber-Angriffe einhergeht, scheint sich bisher nicht zu erfüllen“, so der Experte Prof. Dr.-Ing Merli. Lediglich in der Ukraine selbst wurden Angriffe auf Internetseiten registriert und auch eine neue Schadsoftware auf IT-Systemen entdeckt. Im Rest von Europa wurde bisher kein ungewöhnlicher Anstieg von Angriffen verzeichnet, gibt Merli an.

Doch Vorsicht vor dem Programm Kaspersky!

Das BSI warnt jedoch aktuell (Stand: 15. März 2022) Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen und Behörden davor, Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky zu verwenden. Sie sollten diese Software durch alternative Produkte ersetzen, riet das BSI am Dienstag. Die Firma könnte demnach Cyber-Angriffe ausführen oder selbst Opfer solcher Angriffe sein.

Wichtig im Kampf gegen Cyber-Kriminalität in Bayern: Das Cyber-Allianz-Zentrum

Außerdem wappnet sich Bayern gegen mögliche Angriffe. So hat das Cyber-Allianz-Zentrum Bayern beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz seine Präventionsmaßnahmen verstärkt: Es verteilt fortlaufend Warnmeldungen an gefährdete Unternehmen. Angesichts der stark gestiegenen Schadenssummen bei Cyber-Angriffen auf Unternehmen ist das eine wichtige Maßnahme.