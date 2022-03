Hermann gegen Investitionen in Bunker: Innenminister setzt auf das „Konzept der Abschreckung“

Von: Magdalena von Zumbusch

Unter dem Hauptbahnhof Nürnberg liegt ein Atom-Bunker. © Daniel Karmann/ Uwe Lein/ dpa

Rund 500 Bunker gab es in Bayern mal. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs prüft man jetzt, welche Anlagen reaktivierbar sind. Innenminister Herrmann sieht das skeptisch.

München – Aktuell werden die deutschen Bunkeranlagen auf ihre Reaktivierbarkeit geprüft. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) plädiert dafür, sich auf andere Baustellen zu konzentrieren: Eine Stärkung der Verteidigungs- und Gegenschlagkapazitäten sei erst einmal wichtiger.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs: Bundesinnenministerium prüft die deutschen Bunkeranlagen

Angesichts des Ukraine-Krieges will das Bundesinnenministerium nun eine Inventur starten. Rund 500 der 2000 deutschen Bunkerräume, die aktuell auf ihre Reaktivierbarkeit geprüft werden, liegen in Bayern, berichtet der BR.

Viele wichtige Bunkeranlagen Bayerns befinden sich in München – wie zum Beispiel der alte Hochbunker nahe dem Münchner Viktualienmarkt, der Luftwaffenbunker in Grünwald oder der Tiefbunker im Nymphenburger Park. Ob Bayerns Bunkeranlagen reaktiviert werden sollten, dazu gehen die Meinungen auseinander.

Video: Einige Bunker sind auch in privater Hand: Aktuell erhalten die Inhaber viele Miet-Anfragen

Durch bestehende Bunkeranlagen wären nur zwei Prozent der bayrischen Bevölkerung geschützt

Einige Stimmen, darunter etwa der bayrische Bauminister Christian Bernreiter (CSU) sprechen sich für Investitionen in die bayrischen Bunkeranlagen aus. Vor allem solle es Zuschüsse geben, um Tiefgaragen zu Bunkerräumen auszubauen, fordert Bernreiter. Andere sind skeptisch, ob eine Reaktivierung der Bunkeranlagen den dafür erforderlichen finanziellen Aufwand lohnt. Das Geld sollte in die Verteidigungs- und Schlagkraft der Bundeswehr investiert werden, meint Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Denn im Fall eines Krieges wäre ohnehin nur ein verschwindend geringer Teil der bayrischen Bevölkerung durch die Bunkeranlagen geschützt: Während des Kalten Krieges hätten die bayerischen Bunkerplätze für ganze zwei Prozent der Einwohner gereicht, berichtet der BR.

Nicht alle Bunker in Bayern wären reaktivierbar: Umrüstung der Tiefgaragen als Alternative?

Inzwischen ist die Bevölkerung Bayerns stark gewachsen, außerdem sind von den alten Anlagen nicht alle reaktivierbar. Nur etwa 600 der 2000 deutschen Bunker sind laut BR nach aktuellen Schätzungen überhaupt noch zu gebrauchen. Der von Bernreiter geforderte Ausbau der Tiefgaragen in bomben- beziehungsweise raketensichere Räume würde allerdings (sofern finanziell machbar) einem deutlich größeren Bevölkerungsanteil Schutz bieten.

Der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, sieht laut BR zumindest Bunker für Regierungsstellen und kritische Infrastruktur als sinnvoll an. Darunter würden etwa Bunker fallen, in denen eine medizinische Grundversorgung stattfinden kann, wie das unterirdische Hilfskrankenhaus im mittelfränkischen Gunzenhausen.

Ukraine-Krieg: Innenminister Herrmann setzt auf militärische Abschreckung

Bayerns Innenminister Herrmann räumt zwar ein, dass der Zivilschutz vor neuen Herausforderungen steht. Für ihn sei ein Kriegsszenario hierzulande aber unrealistisch. „Wir haben die Schutzräume vorher auch nicht in Anspruch nehmen müssen“, erinnert er an die Zeit des Kalten Kriegs.

Die militärische Abschreckung müsse dafür aber funktionieren. Investiert werden solle daher in die Verteidigungs- und Gegenschlag-Kapazitäten: „Da muss die Verteidigung auch schon vorher so stark sein, dass so etwas von vornherein gar nicht stattfindet. Denn letztlich hat der Frieden (bislang immer) darauf beruht, dass das Konzept der Abschreckung funktioniert hat“, fasst der bayrische Innenminister laut BR zusammen. Auf Bundesebene wurden große Investitionen mit dem inzwischen verabschiedeten Sondervermögen für die Bundeswehr bereits getätigt.