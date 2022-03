Unbekannte verbrennen Ukraine-Flagge - Bayerische Stadt setzt Belohnung aus

Von: Tanja Kipke

Teilen

In Uffenheim beschmierten Unbekannte Gebäude mit russischen Parolen. Zudem verbrannten sie eine Ukraine-Flagge. © Stadt Uffenheim Facebook

Das Entsetzen in Uffenheim ist groß: Unbekannte rissen eine Ukraine-Flagge von der Stadthalle und verbrannten sie. Die Stadt setzt daher eine Belohnung für Hinweise aus.

Uffenheim - In vielen Städten Bayerns ist vor Rathäusern, Stadthallen oder bedeutenden Wahrzeichen die Flagge der Ukraine zu sehen. Ein Zeichen der Solidarität im Ukraine-Konflikt. Auch in Uffenheim wehte seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine solche Flagge an der Stadthalle. Bis jetzt. Unbekannte rissen die Flagge in der Nacht zum Mittwoch (9. März) „gewaltsam“ herunter und verbrannten sie vor Ort, teilt die Stadt via Facebook mit. Zudem beschmierten die Täter zahlreiche Gebäude und Denkmäler mit russischen Parolen. Das Entsetzen ist groß.

Uffenheim: Unbekannte verbrennen Ukraine-Flagge und beschmieren Gebäude mit „Z“

Auf den Fenstern der Stadthalle hinterließen die Unbekannten ein „Z“. Das Zeichen wird in den sozialen Netzwerken verwendet, um die Unterstützung für Putin sichtbar zu machen. Auch auf russischen Panzern ist es bereits gesichtet worden. Die Bedeutung ist demnach klar: Pro Putin, Pro Russland. Woher genau der Buchstabe ursprünglich kommt, ist nicht gänzlich geklärt. Es kursieren verschiedene Theorien.

Auch am Kriegerdenkmal und dem Gebäude der „Alten Post“ seien russische Parolen gefunden worden, so die Stadt. „Es handelt sich hierbei nicht nur um eine bloße Sachbeschädigung, sondern diese Taten stellen einen Angriff auf die von der Stadt Uffenheim vertretenen Grundwerte der Menschlichkeit, der Demokratie und der Meinungsfreiheit dar“, heißt es weiter. Die Stadt verurteile die Tat aufs Schärfte und werde sie nicht tolerieren.

Vandalismus in Uffenheim wegen Ukraine-Krieg: Stadt setzt Belohnung für Hinweise aus

Der Bürgermeister, Wolfgang Lampe, will die Täter schleunigst überführen. Daher hat die Stadt eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für „sachdienliche Hinweise, die zu einer Überführung der Täter führen“. Wem irgendetwas Verdächtiges in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen sei, das im Zusammenhang mit den geschilderten Straftaten stehen könnte, solle sich umgehend an den Kriminaldauerdienst in Nürnberg unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 oder an jede sonstige Polizeidienststelle wenden. (tkip)